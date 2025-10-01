"So You Think You Can Dance"-Star Joshua Allen (36) ist tot

Es gibt traurige Nachrichten aus der Tanzszene. Der Tänzer Joshua Allen verstarb mit nur 36 Jahren. Dies bestätigt eine Quelle gegenüber TMZ. Auf Details zur Todesursache wurde nicht eingegangen, stattdessen bat die Familie um "Privatsphäre und Gebete". Joshua war durch seinen Sieg in der beliebten Tanzshow "So You Think You Can Dance" im Jahr 2008 ins Rampenlicht getreten. Emmanuel Hurd, ein langjähriger Freund und Tänzer, beschrieb ihn gegenüber dem Nachrichtenportal als "sehr ehrlichen, authentischen Menschen". "Er hat nicht immer das getan, was alle von ihm erwarteten, aber genau deshalb war er ein Gewinner", erinnerte sich Emmanuel.

Joshua glänzte nicht nur auf der Bühne von "So You Think You Can Dance", sondern auch in Filmen wie "Step Up 3D" und "Footloose" sowie in TV-Shows wie "Community" und American Horror Story. Diese Errungenschaften sind besonders beeindruckend, da er nie formal Tanzunterricht genommen hatte. "Ich war technisch wirklich nicht so gut ausgebildet. Ich habe einfach versucht, im Sommer Kurse zu besuchen, und wenn die Schule wieder anfing, habe ich Kurse besucht, bin gelaufen und habe Football gespielt. Ich habe immer nur im Sommer trainiert. Es war also nie ein hartes Training", verriet er einst im Interview mit Entertainment Weekly.

Für Fans von "So You Think You Can Dance" ist Joshuas Tod nicht der erste große Verlust. Im Dezember 2022 verstarb Stephen "tWitch" Boss (†40) unter tragischen Umständen. Der spätere Mitarbeiter von Ellen DeGeneres (67) war Teil der gleichen Staffel der Tanzshow wie Joshua und die beiden wurden schnell zu Freunden. Auf Instagram teilte Joshua damals emotionale Worte: "Seit Tagen versuche ich, die richtigen Worte zu finden, aber nichts reicht aus, um den Schmerz über deinen Verlust auszudrücken! Keine Worte werden jemals ausreichen, um meine Liebe zu dir, Stephen, zu beschreiben."

IMAGO / ZUMA Press Wire Joshua Allen, Tänzer

Getty Images Joshua Allen, Tänzer

IMAGO / Depositphotos Joshua Allen, Katee Shean und Stephen "tWitch" Boss, August 2015

