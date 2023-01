Im engsten Kreis: Stephen "tWitch" Boss (†40) wurde beerdigt

Stephen "tWitch" Boss hat offenbar seine letzte Ruhe gefunden. Mitte Dezember wurde bekannt, dass der DJ Suizid begangen hat und im Alter von nur 40 Jahren verstorben ist. Kurz darauf wurde eine Obduktion durchgeführt. Danach wurde die Leiche freigegeben, damit sich seine Familie noch mal persönlich von ihm verabschieden konnte. Zwei Wochen später soll Stephen nun auch beigesetzt worden sein.

Wie mehrere Insider gegenüber TMZ mitteilten, wurde der Entertainer heute im Kreise seiner engsten Angehörigen in Los Angeles bestattet. Es sei aber auch noch eine größere Zeremonie geplant, die bereits in naher Zukunft stattfinden soll. Daran könnten vermutlich auch Ellen DeGeneres (64), in deren Show Stephen regelmäßig zu sehen war, sowie deren einstige Mitarbeiter teilhaben.

Die Moderatorin hatte bereits öffentlich mit rührenden Worten um ihren langjährigen Freund und Kollegen getrauert. Auch wenn die erste Zeit nach seinem Tod für sie hart und schmerzhaft gewesen sei, wolle sie sich an die guten Momente mit dem Tänzer erinnern. "Wir sollten weiterhin lachen und uns in die Arme nehmen", schrieb sie auf Instagram.

Anzeige

Getty Images Stephen "tWitch" Boss, Entertainer

Anzeige

Getty Images Stephen "tWitch" Boss, DJ

Anzeige

Getty Images Stephen "tWitch" Boss im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de