Schlaganfall im Stream: CommanderKrieger hat 50 Kilo runter

2024 ging ein Stream von CommanderKrieger (45) viral, denn der YouTuber hatte plötzlich extreme Ausspracheprobleme. Wie sich herausstellte, erlitt er vor laufender Kamera einen Schlaganfall. Das und die Ehrlichkeit seines Arztes waren ein Weckruf für André Krieger, wie der Streamer bürgerlich heißt. In einem neuen YouTube-Video erzählt er seinen Fans nun von seiner Reise zu einem gesünderen Leben. Ein wesentlicher Teil, der geändert werden musste, war dabei sein Gewicht: "Mein Arzt hat mir dann gesagt: 'Herr Krieger, Sie wiegen 170 Kilo auf zwei Metern. Ich sage Ihnen was: Sie brauchen sich, wenn Sie so weitermachen – eine richtig geile Nachricht – um Ihre Rente keine Sorgen mehr zu machen, denn bis dahin liegen Sie unter der Erde'." Knapp fünf Jahre gab der Arzt ihm noch und als er zu Hause seine Frau weinen sah, wurde ihm bewusst, dass er einiges ändern muss.

Der Lebenswandel beinhaltete nicht nur das Abnehmen an sich. André musste auch einige ungesunde Angewohnheiten loswerden. Unter anderem habe er nie Wasser oder Tee getrunken, sondern schon frühmorgens zu Cola oder Fassbrause gegriffen. Hypnose habe ihm zudem schon vor einiger Zeit geholfen, nach 18 Jahren mit dem Rauchen aufzuhören. So habe er mittlerweile ganze 50 Kilogramm abnehmen können. "Der Zuckerentzug ist echt das Heftigste gewesen", gibt der 45-Jährige dennoch zu. Bewegung durch regelmäßige Spaziergänge und eine spezielle Abnehmspritze in Absprache mit dem Arzt hätten ihm zusätzlich geholfen. Ernährung und Bewegungsmangel seien aber nicht die einzigen Probleme in Andrés Leben gewesen: In Sachen Finanzen habe er oft, ohne zu zögern, Geld in sogenannte In-Game-Käufe gesteckt, also Mikrotransaktionen in Spielen wie beispielsweise "FIFA", die dem Spieler Vorteile oder zusätzliche Inhalte verschaffen. Davon halte er sich heute auch fern.

CommanderKrieger gehört zu den deutschen YouTube-Urgesteinen. Bereits seit 2010 ist er auf der Video-Plattform aktiv und gehört zu den größten Gaming-Kanälen Deutschlands. Neben Videospielen lässt André seine Fans auch an seinem Alltag oder an Reisen teilhaben. Mittlerweile streamt er zudem auch regelmäßig auf Twitch. Den Schlaganfall erlitt André beim Spielen vor Live-Publikum. Als er einige Nachrichten aus dem Chat vorlesen wollte, verhaspelte er sich. Die Störung beim Aussprechen fiel ihm auch selbst auf und er meinte noch eher scherzhaft: "Ohne Scheiß, bin ich gerade behindert, oder was? Vielleicht habe ich einen Schlaganfall." Doch dann verschlimmerten sich die Symptome: Übelkeit, Schwindel und ein eingeschränktes Sichtfeld hätten ihm Angst gemacht. Er beendete den Stream, suchte aber erst am nächsten Tag einen Arzt auf, als er die Aufnahmen noch einmal sah.

Instagram / cmdkrieger CommanderKrieger nach seiner Abnehmreise im September 2025

Instagram / cmdkrieger Gamer André Krieger im Januar 2024 in Hamburg

Instagram / cmdkrieger André Krieger und seine Partnerin Sabrina im Mai 2025

