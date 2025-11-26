Rätsel gelöst: So heißt Millie Bobby Brown seit der Hochzeit

Millie Bobby Brown (21) hat eine überraschende Enthüllung zu ihrem offiziellen Namen gemacht. Die Schauspielerin erklärte in einem kürzlich veröffentlichten YouTube-Video von VT während eines Freundschaftstests mit ihrem Stranger Things-Kollegen Noah Schnapp (21), dass ihr Nachname nicht mehr "Brown" ist. Seit ihrer Hochzeit mit Jake Bongiovi (23) im Mai vergangenen Jahres heißt sie nun rechtlich "Millie Bonnie Bongiovi". Die Verwirrung war perfekt, als ihr Co-Star mehrere Namenskombinationen erriet, bevor die 21-Jährige klarstellte: "Lass das 'Bobby' weg, lass das 'Brown' weg. Es ist einfach Millie Bonnie Bongiovi."

Schon im August vergangenen Jahres hatte die Schauspielerin ihren neuen Namen in einem Instagram-Post angedeutet und zusätzlich im Buzzfeed-Interview offenbart, dass ihr zweiter Vorname "Bonnie" lautet – nicht "Bobby". In den sozialen Medien brach jedoch eine Debatte aus, insbesondere nachdem ein viraler X-Post mit über zwei Millionen Aufrufen die Namensänderung stark kritisierte: "Seinen Nachnamen für seinen nutzlosen Ehemann im großen 2025 zu ändern – wir sind in der Hölle." Hintergrund sind wohl Paparazzi-Aufnahmen des Paares mit ihrer Tochter. Viele äußerten sich verärgert über Jakes Auftreten als Vater, nachdem er in dem Clip hinter Millie hergelaufen war, die das Kind trug, und keinerlei aktive Rolle übernahm.

Millie und Jake sind seit 2021 ein Paar, verlobten sich im vergangenen Frühjahr und feierten zunächst im kleinen Familienkreis, bevor sie ihre Liebe in Italien groß zelebrierten. Bereits kurz nach der Hochzeit schwärmte Jon Bon Jovi (63), der Vater des 23-Jährigen, in der britischen Sendung "The One Show" öffentlich von dem frisch vermählten Paar. "Sie sind großartig, sie sind absolut fantastisch. Es war eine sehr kleine Familienhochzeit und die Braut sah umwerfend aus und Jake ist so glücklich, wie er nur sein kann", erzählte der Musiker damals.

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025

Getty Images Noah Schnapp und Millie Bobby Brown

Getty Images Jake Bongiovi, Millie Bobby Brown, Dorothea Hurley und Jon Bon Jovi auf der "Damsel"-Premiere

