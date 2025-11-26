"Landman"-Star Ali Larter erinnert an ihre Schauspielanfänge

Ali Larter (49) blickt zurück auf ihre frühen TV-Anfänge – und zwar dort, wo Ende der 90er viele Karrieren starteten: in Capeside. Im Gespräch mit dem Magazin People erinnerte sich die Schauspielerin an ihren Auftritt in der zweiten Staffel von Dawson's Creek, wo sie als Cheerleaderin Kristy Livingstone gemeinsam mit Joshua Jackson (47) vor der Kamera stand. "Das war einer meiner ersten Jobs mit Josh", sinnierte Ali. Sie verriet außerdem, dass sie die Serie schon vor ihrem Gastspiel mochte. "Ich war ein Fan, als ich Teil davon wurde. Ich war wirklich aufgeregt. Ich war auch noch sehr grün hinter den Ohren. Mein erster Job", erklärte sie. Für Ali fühlte sich dieser Einstieg wie ein Aufbruch an: "Es war ein großartiger Start."

Im Interview spannte Ali den Bogen zu "Varsity Blues", dem Teen-Sportdrama von 1999, in dem sie an der Seite von James Van Der Beek spielte – ein weiteres Treffen der "Dawson's Creek"-Welt. Die berühmt-berüchtigte Schlagsahne-Bikini-Szene mit James ging in die Popkultur ein, doch Ali betonte die Lernkurve dahinter: "Selbst als ich in Varsity Blues ging, habe ich angefangen, über die Branche zu lernen." Ihre Zwanziger habe sie in unterschiedlichen Schauspielstudios verbracht, mit verschiedenen Coaches und Methoden.

Heute steht Ali für "Landman" vor der Kamera, eine Serie von Taylor Sheridan, die im November 2024 auf Paramount+ startete und zur erfolgreichsten Premiere der Plattform seit zwei Jahren wurde. Für ihre Rolle in dem Drama zieht die Schauspielerin ein hartes Fitnessprogramm durch. "Ich stehe montags um 4:30 Uhr auf und gehe 30 Minuten joggen", erzählte Ali gegenüber dem Blatt. Dazu gehört auch eine eiweißreiche Ernährung. Über sich selbst behauptete sie lachend: "Ich bin eine dieser Protein-Mamas."

Getty Images Ali Larter im Oktober 2018

Getty Images Der "Dawson's Creek"-Cast

Instagram / alilarter Ali Larter im Juni 2025