Fans vermuten: Daymian und Smilla adoptieren einen Hund

Daymian Weiß und Smilla Eckerle sorgen mit einem Posting auf Instagram für reichlich Diskussionen. Ein Bild zeigt die beiden Reality-TV-Stars, wie sie liebevoll einen kleinen Strampler in die Kamera halten. Dabei sprechen sie von einem "kleinen Wunder", was viele Fans sofort an Baby-News denken lässt. Doch nicht alle sind überzeugt: Einige Kommentare spekulieren, das Paar könnte stattdessen von einem Haustier – vermutlich einem Hund – gesprochen haben. Morgen wollen Daymian und Smilla weitere Details preisgeben.

Die Diskussionen unter dem Post sind hitzig. Während einige die beiden bereits beglückwünschen, zeigen sich andere genervt. "Das wäre schon sehr ehrenlos, wenn sie die Ankündigung machen würden und es tatsächlich nur um einen Hund geht", kommentiert ein Nutzer, während ein anderer zustimmt: "Also, wenn es um einen Hund geht, wäre das so geschmacklos." Andere wiederum winken ab und wittern einen simplen PR-Trick. Ein Fan scherzt: "Die beiden sind selbst manchmal noch Kind im Kopf und im Herzen. Es wird ein Hund!" Ob Hund oder Baby, mit ihrer mysteriösen Ankündigung haben Daymian und Smilla jedenfalls für viele Fragen gesorgt.

Vor wenigen Stunden hatten die beiden auf Instagram ein Bild gepostet, auf dem sie mit einem Strampler in der Hand unter Palmen standen. Dazu schrieben sie: "Manchmal liegen die größten Geschenke nicht unter dem Baum... Unser kleines Wunder ist auf dem Weg." Die Glückwünsche ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Unter anderem schickte Kate Merlan (38) Herzaugen-Emojis und die Influencerin Justine Dippl kommentierte: "Oh wow, wie schön, ich freue mich so sehr für euch."

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß und Smilla Eckerle, 2025

Instagram / daymianweiss Smilla Eckerle und Daymian Weiß im Juli 2025

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß und Smilla Eckerle, 2025

