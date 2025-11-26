Plötzlich offline: Felix Stein wurde auf Dating-App gesperrt

Felix Stein (33) suchte als Rosenkavalier bei Die Bachelors nach der richtigen Frau. Doch trotz der romantischen Kulisse und der vielen Herzklopfmomente fand er dort nicht die Liebe. Seitdem ist er wieder als Single unterwegs – und auch wenn er offen für neue Begegnungen ist, muss er beim Daten auf Apps verzichten. "Ich hatte lustigerweise zwischendurch eine App. Da wurde ich dann gesperrt, weil jemand dachte, dass es ein Fake-Profil ist. Ich habe auch keinen Zugriff mehr drauf", erzählt er im Gespräch mit RTL.

Der Fotograf gibt offen zu, dass er nach "Die Bachelors" zunächst eine Dating-Pause einlegte, da er "ein bisschen abgefuckt" war, wie es nach der Show lief. Inzwischen sei er aber wieder aktiv auf der Suche nach der passenden Partnerin und habe sich sogar kürzlich überwunden, jemanden direkt anzusprechen. "Man wird ja kaum noch angesprochen. Deswegen schadet es nicht, wenn man es macht. Was hat man zu verlieren? Ein Korb ist ein Korb, das bringt auch nicht um", betont Felix.

Zudem lobt der Influencer Frauen, die selbstbewusst den ersten Schritt wagen. "Ich feiere das extrem, wenn man von Frauen angesprochen wird", schwärmt er im Interview und erzählt von einer beeindruckenden Aktion: "Ich hatte letztens in meinem Moped einen Zettel mit einer Nummer drin und einem Polaroid-Bild – richtig geiler Move. Ich war zwar nicht interessiert, aber ich habe dem Mädchen trotzdem geschrieben: 'Hammer, dass du das gemacht hast.'" Wie es in Felix' Liebesleben weitergeht, bleibt abzuwarten – doch er scheint entschlossen, weiter nach der Frau fürs Leben zu suchen.

IMAGO / Berlinfoto Felix Stein, Ex-Bachelor

IMAGO / Horst Galuschka Felix Stein, November 2025

IMAGO / Future Image Felix Stein, Mai 2025