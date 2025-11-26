Treffen: Nikola und Kim Virginia sprachen sich nicht aus

Kim Virginia Grey (30) hat sich in einer aktuellen Instagram-Story zu ihrem überraschenden Wiedersehen mit Nikola Grey (29) geäußert. Nach Wochen ohne Kontakt stand das verheiratete Reality-Duo bei einem wichtigen Geschäftstermin plötzlich wieder im selben Raum. Allerdings waren auch andere Personen anwesend und somit blieben private Themen außen vor. "Ja, habe ihn nach Wochen das erste Mal gesehen. Wir hatten einen wichtigen Business-Termin", schrieb Kim in ihrer Story. Sie habe nicht damit gerechnet, dass Nikola auftauchen würde. "Wir sind professionell geblieben, bis der Termin vorbei war. Das war's", erklärte sie weiter.

Für ein klärendes Gespräch nutzten die beiden die Gelegenheit nicht. Kim beschrieb den kurzen, formellen Kontakt als emotional belastend. "Keine Ahnung, fühlt sich alles so surreal an und so, als wären wir zwei Fremde", teilte sie auf Instagram mit. Die Influencerin ließ außerdem ihren Blick auf den Beziehungsstatus durchscheinen. "Von seiner Seite aus sind wir wohl tatsächlich getrennt... von meiner aus nicht", schrieb sie in der Fragerunde.

In den Tagen zuvor hatte die Influencerin offen gezeigt, wie sehr sie die Situation belastete. Auf eine Frage ihrer Community, ob sie sich einsam fühle, antwortete Kim: "Momentan schon ein bisschen." Die Zeit mit ihren Hunden in Dubai habe ihr zwar viel Kraft gegeben, die Leere durch die Abwesenheit von Nikola sei aber deutlich spürbar gewesen. "Nikola ist beziehungsweise war einfach mein bester Freund", sagte die Influencerin damals.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025