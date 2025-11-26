Fans fürchten: Sind Fabio Knez und seine Darya getrennt?

Fabio Knez und Darya Strelnikova (32), bekannt als Influencer und Reality-TV-Stars, sorgen derzeit bei ihren Fans für Aufruhr. Eigentlich sollte das Paar mitten in den Hochzeitsvorbereitungen stecken, doch nun gibt es vermehrt Anzeichen, dass ihre Beziehung in einer ernsten Krise steckt. In der neuesten Folge ihres Podcasts "Zwischen Likes & Liebe" meldete sich Fabio allein zu Wort und verkündete: "Heute müssen wir leider eine wichtige Nachricht mit dir teilen. Aus privaten Gründen werden wir den Podcast bis auf Weiteres pausieren." Auch ihr gemeinsamer YouTube-Kanal wird vorerst auf Eis gelegt. Daryas Instagram-Aktivitäten schüren die Sorgen weiter – in einer Fragerunde sprach das Model von mentaler Belastung und einer schwierigen Phase, verschwieg dabei aber jegliche Erwähnung ihres Partners.

In ihrer Instagram-Story erklärte Darya, dass es aktuell viel im Hintergrund gebe, was sie mental stark mitnehme. Sie betonte, sich momentan auf ihren engeren Kreis von Freunden und ihre Familie zu stützen. Von Fabio fehlte hier jedoch jede Spur, weder namentlich noch andeutungsweise fiel eine Erwähnung. Ein weiteres Statement brachte ihre Fans ins Grübeln: "Am Ende gibt es einfach Phasen, die man durchleben muss. Vielleicht als Zeichen, vielleicht als Lektion." Auf sozialen Medien wie TikTok und Instagram wird bereits heftig spekuliert. Kommentare wie "Das klingt alles nach Trennung" oder "Vielleicht ist es das Beste für sie" häufen sich. Einige User kommentieren auch kritisch die Dynamik der beiden, die, so scheint es, zuletzt für Unbehagen sorgte.

Noch vor wenigen Monaten wirkten Fabio und Darya wie das frisch verliebte Traumpaar. Sie sprachen offen über ihre Zukunftspläne, insbesondere über die anstehende Hochzeit. Darya träumte dabei von einer Trauung am Comer See, während Fabio sich um die finanzielle Planung kümmern wollte. Die beiden warben dabei immer wieder für ihren gemeinsamen Lebensstil in den sozialen Medien, was ihnen eine große Fangemeinde einbrachte. Doch hinter der perfekten Fassade scheint es zu kriseln, und die Fans fragen sich nun bange, ob die Traumhochzeit wirklich noch stattfinden wird.

Imago Fabio Knez und Darya Strelnikova, 2024

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar

Instagram / darya Darya Strelnikova, Oktober 2025