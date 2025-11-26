So sieht Howard Wolowitz aus "The Big Bang Theory" heute aus

Simon Helberg (44), bekannt als Howard Wolowitz aus der Kultserie The Big Bang Theory, zählt bis heute zu den ikonischsten Figuren der beliebten Nerd-Sitcom. Von 2007 bis 2019 brachte er in 279 Episoden mit seinen unnachahmlichen Sprüchen, schrillen Outfits und seiner besonderen Vorliebe für Raumfahrttechnik die Zuschauer zum Lachen. Doch auch abseits der Serie, die ihn zum Durchbruch führte, hinterließ der Schauspieler Spuren: Während er die Rolle des Howard spielte, wurde er selbst Vater und engagierte sich verstärkt in anderen künstlerischen Projekten. Heute, sechs Jahre nach dem Ende der Serie, hat sich der Look von Simon komplett gewandelt: Statt einer markanten Pilzfrisur und Rollkragenpullovern trägt er heute grau melierte Haare und einen lässigen Vollbart.

Schon vor "The Big Bang Theory" war Simon in verschiedenen TV-Rollen zu sehen, doch mit der Sitcom erlebte er seinen Durchbruch. Neben seiner komödiantischen Seite bewies er 2016 im Film "Florence Foster Jenkins" an der Seite von Größen wie Meryl Streep (76) und Hugh Grant (65) sein musikalisches Talent als Pianist, was ihm sogar eine Golden-Globe-Nominierung einbrachte. Später zeigte er in "Annette" neben Adam Driver (42) und Marion Cotillard (50) eine völlig neue Facette seines Könnens und schlug eine künstlerisch anspruchsvolle Richtung ein. Eine Rückkehr zu seiner Paraderolle als Howard ist derzeit nicht in Planung, doch Simon hat betont, dass die Arbeit an der Serie immer ein bedeutender Teil seines Lebens bleiben wird.

Geboren 1980 in Los Angeles, wuchs Simon in einem künstlerischen Elternhaus auf: Vater Sandy ist Schauspieler, Mutter Harriet arbeitete als Casting-Direktorin. Während "The Big Bang Theory" wurde Simon Vater – ein Einschnitt, der jenseits des Rampenlichts stattfand und ihn privat reifen ließ. Den Kontakt zu seinen früheren Serienfreunden pflegt der Schauspieler weiterhin – gemeinsame Auftritte auf Events zeigen eine vertraute Verbundenheit. Und auch wenn der satirische Raumfahrtfan mit der exzentrischen Garderobe Vergangenheit ist, bleibt der Mensch hinter der Rolle nahbar: ein bodenständiger Familienmensch, der seinen Stil gefunden hat.

Getty Images Simon Helberg bei der CBS Summer "Stars Party 2007" in Los Angeles

Imago Simon Helberg im April 2025 in New York

Getty Images Die Hauptdarsteller von "The Big Bang Theory" im Januar 2016