Daymian Weiß und Smilla erwarten ihr erstes Kind zusammen

Daymian Weiß und Smilla Eckerle haben aufregende Neuigkeiten verkündet: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Auf Instagram teilte Daymian ein strahlendes Foto von sich und seiner Partnerin, aufgenommen unter Palmen und in der Sonne. Beide halten einen kuscheligen, kleinen Strampelanzug in den Händen. Während Daymian ein blaues Hemd und eine dazu passende Cap trägt, präsentiert Smilla ihre glücklich wachsende Familie in einem kurzen, engen Sommerkleid. Zu dem Bild schrieb Daymian: "Manchmal liegen die größten Geschenke nicht unter dem Baum... Unser kleines Wunder ist auf dem Weg."

Die Reaktion auf diese frohe Botschaft ließ nicht lange auf sich warten. Prominente wie Kate Merlan (38) schickten unter dem Beitrag Herzaugen-Emojis, während Influencerin Justine Dippl schrieb: "Oh wow, wie schön, ich freu mich so sehr für euch." Auch in den Kommentaren anderer Fans zeigte sich bedingungslose Unterstützung und Glückwünsche für die beiden. Der Post, der die frisch gebackenen Eltern in spe in voller Harmonie zeigt, unterstreicht, wie sehr sie sich auf das neue Kapitel in ihrem Leben freuen.

Seit einigen Monaten genießen Daymian und Smilla ihr gemeinsames Leben als Paar und verbringen dabei viel Zeit zusammen. Beide Reality-TV-Stars schätzen es besonders, ihre beruflichen und privaten Aktivitäten miteinander zu verbinden. Neben zahlreichen Reisen und gemeinsamen Projekten war es offenbar nur eine Frage der Zeit, bis sie ihre Liebe mit einem weiteren Wunder krönen würden. Ihre Freude und Verbundenheit scheinen dabei kein Geheimnis zu sein – das Strahlen auf ihren Gesichtern spricht Bände.

Anzeige Anzeige

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß und Smilla Eckerle, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß und Smilla Eckerle, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / daymianweiss Smilla Eckerle und Daymian Weiß, Reality-TV-Bekanntheiten