Nicole Kidmans neuer Erotik-Thriller spaltet die Zuschauer

Ab Montag, 1. Dezember, wird der umstrittene Erotik-Thriller "Babygirl" mit Nicole Kidman (58) auf Netflix verfügbar sein. Das Werk von Regisseurin Halina Reijn aus der Filmschmiede A24 sorgte bereits bei seiner Premiere auf den Filmfestspielen von Venedig 2024 für Aufsehen. "Eyes Wide Shut"-Star Nicole, die laut The Sun mit ihrer polarisierenden Performance andere Frauen in der Filmindustrie unterstützen möchte, wurde dort für ihre schauspielerische Leistung mit dem Preis als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Nach diesem erfolgreichen Auftritt lief der Film, der ihr emotional und körperlich einiges abverlangte, ab Januar 2025 in den deutschen Kinos. Nun haben auch Streaming-Fans die Möglichkeit, sich dieses intensive Werk gemütlich vom Sofa aus anzusehen.

"Babygirl" sorgte jedoch nicht nur für positive Resonanz. Während Kritiker den Film teilweise als das "bessere 'Fifty Shades of Grey'" betitelten, gingen die Meinungen des Publikums stark auseinander. Während die Rolle einer älteren Chefin, die eine Affäre mit ihrem Praktikanten beginnt, viele Fans gelangweilt dazu veranlasste, die Kinosäle frühzeitig zu verlassen, verlangte sie Nicole alles ab. "Es gab Momente während der Dreharbeiten, da dachte ich mir: 'Ich will keinen Orgasmus mehr haben. Ich habe genug davon!'", verriet sie im Gespräch mit The Sun. Besonders auf Social Media wurden viele besagte Elemente des Films mehr belächelt als ernst genommen. Trotzdem ist die Nachfrage nach dem Werk ungebrochen. Wer kein Netflix-Abo besitzt, kann den Film digital bei Prime Video kaufen oder ausleihen. Für Sammler gibt es "Babygirl" zudem auch auf DVD und Blu-ray, um ihn sich dauerhaft ins Regal zu stellen.

Nicole, die längst zu einer Ikone Hollywoods zählt, kehrt mit "Babygirl" einmal mehr in die Schlagzeilen zurück und beweist ihre Wandlungsfähigkeit als Schauspielerin. Der Film ist ein weiterer Meilenstein in ihrer erfolgreichen Karriere, die von Blockbustern bis hin zu gefeierten Arthouse-Produktionen reicht. Privat ist die Schauspielerin Mutter von vier Kindern: zwei Adoptivkindern aus ihrer ersten Ehe mit Tom Cruise (63) sowie zwei Töchtern aus ihrer Ehe mit Keith Urban (58). Nach 19 Jahren Ehe reichte Nicole im September die Scheidung von dem Rock-Musiker ein. In Interviews betonte sie auch während dieser turbulenten Zeit oft, wie wichtig ihr die Balance zwischen ihrer Arbeit und ihrem Familienleben ist: "Es ist eine große Herausforderung, aber mein Antrieb kommt immer von meiner Familie."

Imago Nicole Kidman bei der Paris Fashion Week, Oktober 2025

IMAGO / Landmark Media Tom Cruise und Nicole Kidman

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024