Das ist Adam Sandler vor seinen zwei Töchtern unangenehm

Adam Sandler (59) sprach kürzlich offen über ein heikles Papa-Thema – Schuldgefühle, wenn er Stand-up vor seinen Töchtern macht. Der Schauspieler und Comedian erinnerte sich bei "Jimmy Kimmel Live!", wie seine Sprösslinge Sadie und Sunny anlässlich Sunnys Geburtstag seine Las-Vegas-Show besucht hatten. "Ich bin sehr derb. Du weißt schon, ich fluche viel. Ich mache das mein ganzes Leben", erklärte Adam. Aus Respekt vor den Teenagern und ihren Freundinnen drehte er die Schraube runter, hielt seine Nummer so sauber wie möglich und ließ das Publikum "Happy Birthday" für Sunny singen. Doch als er nach dem Auftritt hinter die Bühne kam und seine Frau Jackie Sandler (51) ihn umarmte, erfuhr er: Die Mädels waren schon nach fünf Minuten wieder weg.

Adam hatte nur die besten Absichten – obwohl er damit riskierte, sein Publikum zu verschrecken. "Wir sind in Vegas, alle erwarten Schmutz. Und ich gebe ihnen diesen Schmutz eine Stunde und 45 Minuten lang nicht", beschrieb er. Am Ende war der Aufwand umsonst. "Sie wollten mit ihren Freunden Spaß haben. Ich glaube, sie sind gegangen, um ein Dessert zu essen oder so etwas", schilderte er die weiteren Pläne seiner Töchter. Darüber sei er jedoch nicht traurig, sondern eher dankbar gewesen – als Vater plage ihn nämlich immer die Angst, seinen Töchtern unangenehm zu sein.

Privat wie beruflich legt Adam großen Wert auf die Einbeziehung seiner Familie. Der Hollywoodstar, der seit vielen Jahren mit Jackie verheiratet ist, lässt häufig auch seine Frau und seine Kinder in seinen Produktionen mitwirken – so war es auch bei seinem aktuellen Filmprojekt "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah". Beruflich bleibt er weiterhin gefragt: Am 5. Dezember erscheint sein neuer Netflix-Film "Jay Kelly", in dem er an der Seite von George Clooney (64) spielt.

Getty Images Adam Sandler mit seinen Töchtern Sunny und Sadie Sandler

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

Getty Images Jacky, Adam, Sadie und Sunny Sandler bei der Premiere von "Jay Kelly" in Los Angeles