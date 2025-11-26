Dschungelcamp 2026: Diese zwölf sind wohl die neuen Bewohner

Wurde der neue Cast für das Dschungelcamp 2026 etwa schon geleakt? In den vergangenen Wochen wurde schon reichlich spekuliert und es rutschten auch schon ein paar Namen durch – allerdings wurde keiner davon vom Sender RTL bestätigt. Nun will Bild aber alle zwölf Kandidaten erfahren haben. Das Blatt hatte bereits Namen wie Gil Ofarim (43), Simone Ballack (49), Eva Benetatou (33), Hubert Fella (57) und Mirja du Mont (49) genannt. Hinzu kommen jetzt Reality-Bekanntheiten wie Samira Yavuz (31), Patrick Romer (29), Ariel Hediger und Umut Tekin (28), die Schauspieler Hardy Krüger jr. (57) und Stephen Dürr (51) sowie Promi-Tochter Nicole Belstler-Boettcher (62).

Klar ist allerdings, dass RTL sich fürs Erste nicht zu den Spekulationen äußern wird. Auf mehrfache Anfrage betonte der Sender: "Zu möglichen Teilnehmern äußern wir uns grundsätzlich nicht vor Showstart." Sollte die Konstellation allerdings stimmen, wird es ordentlich Zündstoff geben. Besonders zwischen Samira und Eva gibt es sicher noch die eine oder andere offene Rechnung. Immerhin hatte Eva eine Affäre mit Samiras Ex Serkan Yavuz (32), während sie schwanger war. Als das herauskam, entbrannte vor einigen Monaten ein riesiges Drama im Netz, das allen Beteiligten sicher noch nachhängt.

Zwischenzeitlich fielen auch noch andere Namen für einen potenziellen Dschungelcamp-Cast. Unter anderem wurde Schlager-Star Vincent Gross (29) genannt. Dieser sammelte schon Show-Erfahrung, indem er bei Die Verräter – Vertraue Niemandem! mitmachte und sogar gewinnen konnte. Der Musiker meldete sich aber kurz darauf selbst zu Wort und stellte gegenüber Blick klar: "Nein, ich werde nicht am Dschungelcamp teilnehmen." Er fühle sich aber dennoch geehrt, mit einer der bis heute beliebtesten Shows in Verbindung gebracht zu werden. Er habe großen Respekt vor allen, die sich das Abenteuer zutrauen.

RTL / Pascal Bünning Die Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen

Getty Images Gil Ofarim

IMAGO / STAR-MEDIA Simone Ballack, April 2024

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Star

IMAGO / BREUEL-BILD Eva Benetatou, Reality-TV-Star

Getty Images Hardy Krüger jr., Schauspieler

Getty Images Mirja du Mont, Schauspielerin

IMAGO / Gartner Umut Tekin, Realitystar

Actionpress/ gbrci / Future Image Hubert Fella, TV-Bekanntheit

IMAGO / Gartner Patrick Romer, TV-Persönlichkeit

IMAGO / Gartner Stephen Dürr, Schauspieler

Instagram / _ariel__61 Realitystar Ariel, Mai 2025

Barbara Insinger / Future Image Nicole Belstler-Boettcher, Schauspielerin