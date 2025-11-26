Royals
Darum lehnt DSDS-Star Momo Chahine aktuell Datingformate ab

- Shannon Lang
Lesezeit: 1 min

Momo Chahine hat sich entschlossen, einen anderen Weg einzuschlagen, wenn es um die Liebe geht. Der Sänger, der derzeit Single ist, verriet anlässlich seiner Geburtstags- und Releaseparty in Dortmund, warum er aktuell keine Datingformate im Fernsehen in Betracht zieht. "Tatsächlich lehne ich alle Datingformate momentan ab, weil ich meine Frau auf der Straße kennenlernen möchte", erklärte der DSDS-Star im Gespräch mit Promiflash.

Der Fokus des Reality-TV-Stars liegt momentan jedoch ohnehin auf anderen Dingen: "Ich mache sehr viel Musik. Ich habe ein eigenes YouTube-Projekt, das heißt 'Ballon Date', da sind auch immer Reality-Leute dabei. Das läuft sehr, sehr gut." Für das Format bekommt Momo viele positive Rückmeldungen, weshalb er weiter daran arbeiten möchte, wie er Promiflash erzählte: "Darauf ist gerade der Fokus – Musik und 'Ballon Date'."

Abseits der Kameras betont Momo, dass er sein Single-Leben genießt und Begegnungen lieber ungezwungen und ohne Drehbuch entstehen lässt. Der Musiker hat mit seinem YouTube-Projekt viele Kontakte in die Reality-Welt – genau da, wo seine Karriere Fahrt aufgenommen hat. Privat setzt er jedoch auf echte Momente jenseits des Sets.

