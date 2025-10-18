Can vs. Filip: Er holt sich Sieg im Fame-Fighting-Titelkampf

Showdown in Essen! Beim Main-Duell von Fame Fighting lieferten sich Can Kaplan und Filip Pavlovic (31) am späten Abend einen packenden Titelkampf, der die Halle elektrisierte. Fans konnten das Match von zu Hause aus über Bild verfolgen. Die Realitystars stiegen fokussiert in den Ring, beide mit großem Team im Rücken – doch nur einer sollte den Gürtel mit nach Hause nehmen. Von Beginn an packten die Kontrahenten harte Schwinger aus, Can drückte mit aggressivem Vorwärtsgang, Filip hielt mit sauberer Deckung dagegen. Runde um Runde steigerte sich das Tempo, der Druck nahm zu, das Publikum tobte. Am Ende stand fest: Can holt sich den Sieg im Titelkampf.

Der Kampf kippte spätestens in Runde zwei. Nach einer rechten Hand ging Filip zu Boden – Knock-down! Can setzte sofort nach, jagte den einstigen Dschungelkönig quer durch den Ring und zwang ihn in die Defensive. Der Ex von Walentina Doronina (25) verpasste Filip sogar ein blaues Auge, das zunehmend anschwoll. Bei der Urteilsverkündung dann keine Überraschung: Die Punktrichter erklärten Can zum Gewinner. Im Ring griff der Champion zum Mikrofon und wandte sich ans Publikum: "Bei Fame Fighting 1 wurde ich von allen ausgebuht, das möchte ich aus meinem Kopf raushaben. Also bitte – alle einmal [Applaus]."

Fairness zeigte auch Filip: "Ich will keine Ausreden finden: Can ist wirklich ein sehr, sehr guter Boxer, ich hätte nicht gedacht, dass er so gut ist. [...] Ich glaube, ich habe mir in der ersten Runde die Hand gebrochen, daher konnte ich nicht mehr boxen." Schon vor dem spektakulären Kampf verriet Can eine seiner Taktiken, um im Ring zu überzeugen. Der einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer verzichtete wochenlang komplett auf Sex und sogar auf Masturbation. "Ich bin bisher enthaltsam geblieben", verriet Can gegenüber dem Newsportal. Offen gab er zu: "Es fällt mir schwer. Und ich merke, dass ich sehr gereizt bin."

Imago Can Kaplan und Filip Pavlovic, Fame Fighting 2025

Imago Can Kaplan bei der Pressekonferenz von Fame Fighting 2025

Imago Filip Pavlovic, Oktober 2025.