Wegen Tatum: Lisa Akkaya schießt gegen "Love Island"-Filip

In der aktuellen Staffel von Love Island VIP hat eine Entscheidung von Filip Pavlovic (31) die Zuschauer und Mitkandidaten erschüttert. Der Realitystar wählte in der jüngsten Paarungszeremonie überraschend Joena Steilen und ließ damit Tatum Koch (27), mit der er zuvor in der Private Suite intim geworden sein soll, mit gebrochenem Herzen zurück. Diese Wendung sorgte nicht nur auf der Insel für Diskussionen, sondern auch auf Instagram, wo Lisa Marie Akkaya (24) jetzt ordentlich gegen den ehemaligen Dschungelkönig austeilte.

Die Social-Media-Bekanntheit zeigte keinerlei Zurückhaltung und machte ihrem Ärger Luft. "Akka und ich sind so schockiert!", schrieb sie in einer Story, in der sie auf die Szenen Bezug nahm. "Unser Herz einfach gebrochen in 1.000.000 Einzelteile wegen Tatum." Der 31-Jährige bekam von Lisa deshalb eine deutliche Ansage: "Fand Filip bis heute sympathisch und lustig dort, aber das hat alles gesprengt heute, wow. Wer tauscht so eine Bombe wie Tatum aus, sag mal, geht's dir gut, Junge?" Ähnlich sahen das auch viele Fans der Sendung, die mit der 27-Jährigen mitfühlten.

Tatsächlich kam Filips Couple-Wechsel für die Zuschauer auch eher überraschend. Denn seine Auserwählte zeigte zu Beginn ebenfalls Interesse an Umut Tekin (28), mit dem sie nach ihrer Ankunft zunächst viel Zeit verbrachte. Der ehemalige Reality Queens-Moderator ließ sich davon jedoch nicht entmutigen und suchte gezielt das Gespräch. Dabei machte er Joena unmissverständlich klar, dass er nicht als zweite Wahl dastehen wollte. Die Influencerin offenbarte daraufhin unerwartet ihre Gefühle: "Ich wusste von Anfang an, als ich dich gesehen habe, dass ich dich gut finde. Auch als ich mit Umut war, sind meine Gedanken nicht von dir abgeschweift, du warst trotzdem immer in meinem Kopf."

Instagram / lisa.straube Collage: Realitystars Lisa Marie Akkaya und Filip Pavlovic

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Reality-TV-Star

RTL ZWEI Tatum Koch und Stella Stegemann nach der "Love Island VIP"-Paarungszeremonie, 2025