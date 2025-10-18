Nächster "Promi Big Brother"-Exit: Dieser Star fliegt raus

Bei Promi Big Brother spitzt sich die Lage immer weiter zu! Im Rohbau wohnen nur noch acht Promis: Andrej Mangold (38), Erik alias Satansbratan (26), Karina2you, Laura Maria Lettgen (30), Achim Petry (51), Jimi Blue Ochsenknecht (33), Michael Naseband (60) und Harald Glööckler (60). Heute stand wieder ein Exit an – und für die Entscheidung ging es ins Studio. Nicht nur die Nominierung verlief dieses Mal anders, denn die Kandidaten mussten offen abstimmen, sondern auch ein bekanntes Gesicht kehrte zurück: Désirée Nick (69), die erst gestern ausgeschieden war, war wieder mit von der Partie und übernahm die Aufgabe, die Tafeln für die Nominierungen zu verteilen. Anschließend ging es für die Bewohner zurück in die gewohnte Umgebung. Der große Bruder verkündete, wer die Show verlassen muss: Es trifft am heutigen Abend Ex-Bachelor Andrej. Am Ende der Show wurde zudem verkündet, dass ab sofort jeder verbleibende Star nominiert ist.

Für zusätzlichen Zündstoff sorgte eine hitzige Diskussion zwischen Laura Blond und Erik, die den Spannungspegel in die Höhe trieb. Im Laufe des Abends landeten schließlich fünf Stars auf der gefürchteten Exit-Liste: Andrej, Erik, Harald, Laura Blond und Michael. Die finale Entscheidung lag jedoch wieder beim Publikum, das über den Verbleib der Promis im Haus abstimmte. Andrejs erste Worte nach dem Exit zeigen, dass er die Entscheidung mit Fassung nimmt: "Es war ein sehr schönes Projekt. [...] Ist natürlich schade, dass man ausgeschieden ist, aber es ist völlig in Ordnung für mich." Seine Intention im beliebten TV-Format lautete wie folgt: "Ich wollte zeigen, wer ich bin. [...] Ich hoffe, den Zuschauern hat es gefallen."

Vor einigen Tagen hatte Andrej seinen Mitbewohnern und den Zuschauern einen sehr persönlichen Einblick gegeben. Offen sprach der Ex-Rosenkavalier im Haus über das schwierige Verhältnis zu seinem Vater. Über 20 Jahre lang hatte es keinen Kontakt gegeben – bis sich der Vater plötzlich meldete und um Geld bat. "Das ist ein Kreis, der noch nicht geschlossen ist. Und ich möchte den für mich gerne schließen, aber ich habe auch Angst davor", gestand Andrej unter Tränen. Seine Sorge, dass es dem Vater nur um finanzielle Unterstützung gehen könnte, teilte der Realitystar ehrlich mit den anderen.

Joyn Die "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Joyn/Marc Rehbeck Andrej Mangold, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn Andrej Mangold spricht über das komplizierte Verhältnis zu seinem Vater