In seinem Shirt: Emmy Russ feuert Aleks bei Fame Fighting an

Emmy Russ (26) sorgt für ein sichtbares Zeichen beim Kampfsport-Event Fame Fighting: Die Reality-Blondine taucht im Publikum in einem Shirt von Aleksandar Petrovic (34) auf, feuert ihn lautstark an und erlebte jede Runde seiner beiden Kämpfe mit. Das konnten Zuschauer gespannt im Bild-Livestream verfolgen. In den vergangenen Wochen wurden immer wieder Gerüchte um eine Romanze zwischen Aleks und Emmy laut. Auf die Spekulationen angesprochen, hatte der Kämpfer bei der Pressekonferenz angedeutet, dass beim Event zu sehen sei, wer sein T-Shirt trage und wer nicht. Offiziell ist der Dubai-Auswanderer eigentlich mit Vanessa Nwattu verlobt. Aktuell stellen die beiden ihre Beziehung bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe. Während Aleks im Ring steht, sitzt Emmy zwischen den Fans, hält den Blick auf den Kampf gerichtet und reagiert auf jede Aktion ihres Favoriten. Nach dem zweiten Sieg des Realitystars durfte sie sogar auf die Bühne und ihm ein Küssen auf die Wange geben.

Ob die beiden zusammen sind, verrät Emmy jedoch nicht, denn das könnte für Aleks eine Vertragsstrafe in Bezug auf die Temptation-Ausstrahlung geben. Böse Zungen unterstellen den beiden sogar einen PR-Move, doch das scheint sie absolut nicht zu stören: Für sie zähle nur, dass über sie geredet wird. Nicht nur Aleks drückt Emmy die Daumen, sondern auch Jennifer Iglesias (27). Auf dem roten Teppich gibt sie allerdings gegenüber Berlin Live zu, dass sie bei dem 34-Jährigen besonders mitzitterte: "Ich mag ihn und ich drücke ihm ganz doll die Daumen. Wir kennen uns, das weiß man ja auch."

Bereits Wochen vor dem großen Kampfabend hatten Emmy und Aleks für mächtig Gesprächsstoff gesorgt. In der Doku "Unleashed" war zu sehen, wie die 26-Jährige den gebürtigen Mühlheimer beim Training unterstützt, ihm Handtücher reicht und sogar den Schweiß von der Stirn wischt. Auch an Aleks' Seite am Pool tauchte Emmy plötzlich auf – eindeutig zu erkennen an ihrem markanten herzförmigen Tattoo am Arm. Diese Aufnahmen hatten damals die Gerüchte um eine mögliche Romanze kräftig angeheizt.

Imago Emmy Russ, Oktober 2025

IMAGO / STAR-MEDIA Aleks Petrovic, Oktober 2025

Instagram / emmyruss Emmy Russ in einem Porsche, September 2025

