Das schätzt Samira am Co-Parenting mit Serkan besonders

Samira Yavuz (31) hat in ihrem Podcast "Main Character Mode" Einblicke in das Co-Parenting mit ihrem Ex-Partner Serkan Yavuz (32) gegeben. Die beiden teilen sich nach ihrer Trennung die Versorgung ihrer gemeinsamen Töchter Nova und Valea. Dank dieser Aufteilung konnte sich Samira kürzlich ein Wochenende in einem Spa-Hotel gönnen – das erste freie Wochenende seit der Geburt ihrer älteren Tochter. "Ich habe das sehr, sehr, sehr geschätzt und habe das Gefühl, als hätte ich Kraft getankt", erzählte sie im Podcast. Die Möglichkeit, für sich selbst Zeit zu finden, empfindet sie als großen Vorteil. "Ein Tag vergeht einfach zu schnell", fügte sie hinzu.

Trotz der Vorteile läuft das gemeinsame Elternsein nicht immer reibungslos, wie Samira selbst einräumt. Sie schilderte eine Situation, in der die Mädchen eigentlich bei Serkan waren, sie jedoch abends trotzdem in die Kita zum Elternsprechtag musste. "Wow, toller Day off", lachte sie über die Ironie des Moments. Dennoch betonte sie, wie wichtig es sei, dass die Kinder feste Zeiten mit beiden Elternteilen haben. Das Co-Parenting ermöglicht es ihr, ihrer eigenen Erholung Raum zu geben, auch wenn es manchmal chaotische Momente gibt.

Die Beziehung von Samira und Serkan stand in der Vergangenheit immer wieder im Fokus von Diskussionen. Samira selbst sprach vor Kurzem darüber, dass sie einst mehr Liebe für Serkan empfand als für sich selbst und wie sie heute einen Weg gefunden hat, sich selbst wichtiger zu nehmen. Die zweifache Mutter zeigt sich inzwischen selbstbewusst und fokussiert auf ihr eigenes Wohlbefinden, was es ihr ermöglicht, ein stabiles Umfeld für ihre beiden Töchter zu schaffen. Das Co-Parenting-Modell scheint dazu beizutragen, dass beide Elternteile weiterhin Teil des Alltags ihrer Kinder bleiben.

ActionPress Samira Yavuz, Reality-TV-Star

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024