Marco winkt ab: Daymian Weiß gewinnt Fame-Fighting-Match

Showdown im Ring: Am Abend in Essen trafen sich die Realitystars Marco Cerullo (36) und Daymian Weiß bei Fame Fighting zum kurzfristig zustande gekommenen Duell. Eigentlich war Daymian für einen Fight gegen Kevin Njie (29) angesetzt, doch nach dessen Absage sprang Marco als Ersatz ein – mit nur 17 Tagen Vorbereitung und einem eigenen Team in der Ecke. Vor laufenden Kameras und lauter Kulisse legten beide los und suchten den schnellen Zugriff. In Runde zwei winkte Marco nach 50 Sekunden ab, wie der Bild-Livestream zeigte. Damit war klar: Daymian hat den Kampf gewonnen.

Schon in Runde eins bewegten sich beide auffällig leichtfüßig. Marco versuchte immer wieder, die Distanz zu schließen und zeigte die aggressivere Marschroute, während Daymian tänzelte. "Die erste Runde war so ein Blackout. [...] Ich war Runde eins voll am Arsch, Runde zwei war ich wieder da", kommentierte er anschließend den Kampf. Auch Marco nahm seine Niederlage mit Fassung. "Auf jeden Fall gut geboxt Daymian, Glückwunsch, hat er auf jeden Fall gut gemacht. Passiert. [...] Unterschätzt habe ich ihn nicht, ich wusste schon, dass er was kann. Mit ein bisschen mehr Vorbereitung – auf ein Rematch hätte ich Bock", betonte der Ex-Partner von Christina Grass (37).

Im Publikum feierte Christina ihren Ex-Partner ordentlich an. Natürlich gab dieses Bild Raum für Spekulationen. Doch die Ex-Bachelor-Kandidatin nahm diesen sofort den Wind aus den Segeln. Im Interview mit dem Newsportal stellte sie klar: "Es geht auch, dass man ganz normal befreundet ist. Ich mag Marco und deswegen bin ich auch hier, um ihn zu unterstützen. [...] Marco und ich sind einfach Friends, das war es. Wir waren fünf Jahre zusammen, und egal, was kommt, ich werde ihn immer unterstützen."

IMAGO / Oliver Langel Daymian Weiß und Marco Cerullo, Oktober 2025

IMAGO / Oliver Langel Marco Cerullo, Oktober 2025

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Grass, Realitystars

