Mehr als Patrick: "Bauer sucht Frau"-Single bricht Rekord

Friedrich, ein 29-jähriger Ackerbauer aus dem Kreis Soest, hat bei der neuen Staffel von Bauer sucht Frau für eine Sensation gesorgt. Der sportliche Landwirt hat laut RTL den Allzeit-Rekord an Bewerbungen gebrochen und damit Patrick Romer (29) aus der 16. Staffel übertroffen, der damals schon beeindruckende 10.000 Zuschriften erhielt. Moderatorin Inka Bause (56) erklärte begeistert, dass Friedrich nun in der Geschichte der beliebten Kuppelshow die meisten Bewerberinnen überhaupt anzieht. Die neue Staffel startet am 3. November auf RTL, wo Friedrich hofft, seine Traumfrau zu finden.

Friedrich überzeugt nicht nur durch sein Aussehen, sondern auch durch seine sportliche Leidenschaft. Der 1,90 Meter große Landwirt ist begeisterter Triathlet und nutzt jede freie Minute, um Fahrrad zu fahren, zu schwimmen oder zu joggen. Nebenbei widmet er sich ebenfalls Sportarten wie Tennis sowie Fuß- und Volleyball. Im Vorstellungsvideo verrät er, dass er sich eine Partnerin wünscht, die ähnliche Vorstellungen vom Leben hat und eine gemeinsame Zukunft mit ihm gestalten möchte. Momentan lebt Friedrich mit seinen Eltern und seiner Schwester auf einem Familienhof, der sich unter anderem auf den Anbau von Grünspargel spezialisiert hat.

Die neue Staffel von "Bauer sucht Frau" verspricht wieder emotionale Highlights, ganz im Stil des Erfolgsformats. Die Kandidaten lernen ihre potenziellen Partner nicht nur bei romantischen Dates kennen, sondern laden sie auch auf ihre Höfe ein, wo sie den Alltag der Landwirte miterleben. Seit Jahren steht die Show für bewegende Begegnungen und Überraschungsmomente, und diesmal sorgt Friedrichs Rekord bereits im Vorfeld für Aufsehen. Ob er unter seinen zahlreichen Bewerberinnen tatsächlich seine große Liebe findet, bleibt nun gespannt abzuwarten.

RTL Spargelbauer Friedrich von "Bauer sucht Frau" 2025

ProSieben/Nikola Milatovic Patrick Romer bei "Das große Promi-Büßen"

Getty Images Inka Bause, Moderatorin