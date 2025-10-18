Nach Spuck-Attacke: Sie gewinnt den Fame-Fighting-Boxkampf

Beim Fame Fighting-Boxkampf kam es zum großen Showdown zwischen Hati Suarez und Jennifer Iglesias (27). Was mit hitzigen Worten begann, mündete jetzt in einem unerbittlichen Schlagabtausch im Ring, der bei Bild übertragen wurde. Bereits in der ersten Runde zeigten sich die Kontrahentinnen entschlossen, wobei es zunächst mehr zu Halteaktionen als gezielten Treffern kam. Auch in den folgenden Runden nahm der Kampf nicht an Intensität ab: Jennifer versuchte, mit Energie zu punkten, doch es war Hati, die mit ihrer Rechts-Links-Kombination und gezielten Körpertreffern die Oberhand gewann. In der dritten Runde sicherte sie sich schließlich den entscheidenden Vorteil und schickte Jennifer mit heftigen Treffern auf die Verliererstraße. Ein spannender Kampf, der schließlich Hati als Siegerin hervorgehen ließ.

Nach dem gewonnenen Match findet Hati beinahe versöhnliche Worte: "Für mich spielt Jenny auf jeden Fall keine Rolle in meinem Leben. Aber sie ist nicht so leicht auf den Boden gekommen, wie ich dachte, also Respekt an dich, Jenny." Außerdem gibt die TV-Bekanntheit zu, dass ihre Spuck-Attacke beim Face-Off "eins zu viel" gewesen sei. Auch Jenny scheint mit ihrer Leistung zufrieden gewesen zu sein. "Ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Ich habe den Leuten gezeigt, dass ich Stärke habe. Ich wurde nicht übergriffig, ich habe niemanden angespuckt", kommentierte die Love Island-Bekanntheit.

Was den Kampf jedoch zu einem der aufsehenerregendsten des Abends machte, geschah bereits im Vorfeld: Nach dem offiziellen Wiegen brachte Hati mit einer schockierenden Aktion Schlagzeilen. Die 25-Jährige spuckte Wasser ins Gesicht ihrer Rivalin, nachdem es zuvor bereits Spannungen gegeben hatte. Hintergrund war ein Vorfall mit Jennifers Trainer, der angeblich versucht hatte, Fotos von der nur mit einem Handtuch bedeckten Hati zu machen, wie tag24 berichtet. Jennifer verteidigte ihren Trainer und wetterte gegen ihre Konkurrentin: "Das Einzige, was mein Trainer gemacht hat, war morgens, als sie sich wiegen wollte, draufzuschauen. Das hat ihr anscheinend nicht gepasst."

Imago Jennifer Iglesias und Hati Suarez, Fame Fighting 2025

Imago Hati Suarez bei Fame Fighting 3, 2025

Imago Jennifer Iglesias bei Fame Fighting 2025

