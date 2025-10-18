Aleks vs. Tobias: Er gewinnt das große Fame-Fighting-Finale

Aleksandar Petrovic (34) und Tobias Pietrek standen sich beim großen Fame Fighting-Finale im Superschwergewicht gegenüber. Beide hatten ihre ersten Kämpfe zuvor gewonnen und sich so das Ticket für das Endduell gesichert. In fünf hart umkämpften Runden, die auf Bild übertragen wurden, lieferten sich der Realitystar und sein Kontrahent ein intensives Kräftemessen, bei dem Taktik und Wille immer wieder die Richtung wechselten. Schauplatz war eine brodelnde Arena, in der Aleks trotz anhaltender Buh-Rufe fokussiert blieb. Nach Punktentscheid stand fest, wer den Abend als Sieger verlässt: Aleks holte sich den Sieg gegen Tobias und somit den begehrten Siegergürtel. Seine ersten Worte nach dem Kampf: "Tobi, krasser Fighter, krasser Kampf. Nochmal Entschuldigung an Yasin, tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen. Fame Fighting geht auf jeden Fall weiter – ich habe Yasin einen Rückkampf versprochen."

Schon der Start machte klar, dass hier zwei Maschinen gegeneinander kämpfen: Tobias drückte in Runde eins das Tempo, suchte den Erfolg mit Vorstößen aus der Distanz. Auch zu Beginn von Runde zwei ging er nach vorn, ehe Aleks zulegte und das Momentum drehte. Ein beinahe-Kopfstoß von Tobias führte zur Ermahnung, die Emotionen kochten – sogar zwischen den Teams flammte in der Pause ein hitziger Streit auf. Spätestens in Runde vier musste Tobias seine Kräfte einteilen, während Aleks weiter Druck machte. In der finalen Runde versuchten beide, die Punktrichter von sich zu überzeugen. "Ich war natürlich auch am Ende. Die letzten drei Runden waren sehr, sehr schwer. Ich habe ja schon einen kompletten Kampf gemacht, da war Aleks im klaren Vorteil", kommentierte Tobias nach dem Match.

Aleks Kampf gegen Yasin wurde nach nur einer Runde abgebrochen, weil der Familienvater unglücklich aus dem Ring fiel und sich dabei die Schulter auskugelte. "Das war auf gar keinen Fall Absicht. Klatscht mal bitte für Yasin. Er ist ein Familienvater und kämpft für seine Kinder und das macht einen wahren maskulinen Mann aus. Er hat sich ein Rematch verdient", zeigte sich der Dubai-Auswanderer direkt nach dem Kampf sportlich. Veranstalter Eugen Lopez stellte jedoch klar: "Was ich aber sagen will: Dieser Kampf ist ohne Wertung. Aleks kriegt keinen Win und Yasin keinen Lose. [...] Er hat sich verletzt und kann nicht weiterkämpfen."

Collage: IMAGO / STAR-MEDIA, Imago Collage: Aleks Petrovic und Tobias Pietrek

Imago Tobias Pietrek beim Fame Fighting 2 im Maritim Hotel Bonn, 9. November 2024

Imago Yasin Cilingir und Aleks Petrovic beim Face-off vor ihrem Duell

