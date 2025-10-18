Matt Zukowski in Tränen: Ex Tammy sucht neuen Crush

Matt Zukowski hat auf Instagram für Aufsehen gesorgt, nachdem er ein emotionales Video von sich geteilt hatte. Der Reality-Star, bekannt aus der Show "Love Island", zeigte sich den Tränen nahe und erklärte, der Film "The Art of Racing in the Rain" habe ihn tief berührt. In dem Clip nannte er den Film "so emotional" und bewertete ihn mit 7,8 von 10 Punkten. Das Drama erzählt die Geschichte eines Golden Retrievers, der das Leben seines Rennfahrerbesitzers miterlebt. Parallel dazu gab seine Ex-Frau Tammy Hembrow (31) auf derselben Plattform eine neue Partnerschaft bekannt: Sie sucht über Tinder nach ihrem "nächsten Crush".

Tammy, die im Juni nach nur sieben Monaten Ehe die Trennung von Matt bekanntgab, verkündete ihre Zusammenarbeit mit Tinder in einem Video, das sie locker im Auto gefilmt hatte. "Ich bin in meiner neuen Dating-Ära", erklärte der Social-Media-Star und fügte hinzu, sie wolle das Dating wieder als etwas Spaßiges erleben. Sie ermutigte ihre Fans ebenfalls, die App auszuprobieren. Diese Ankündigung kommt nur vier Monate nach der Scheidung und hat viele überrascht, insbesondere da Matt zuvor angedeutet hatte, dass ihre Trennung für ihn schwer zu verkraften war. Er sprach in seinem Podcast davon, wie sehr er sich seitdem verändert habe.

Die Beziehung zwischen Tammy und Matt begann rasant, als sie sich im Dezember 2023 verlobten und im November 2024 heirateten. Doch schon im Juni 2025 war alles vorbei. Tammy, die inzwischen mit AFL-Star Bailey Smith liiert ist, äußerte sich nicht weiter zur Trennung, während Matt in der Vergangenheit zugab, dass diese Zeit für ihn schwer war. Mit seiner aktuellen Offenheit, sowohl in den sozialen Medien als auch in seinem Podcast, zeigt er eine verletzliche Seite, die vielen Fans neue Einblicke in das Leben des einstigen Liebespaares gibt. Der Film, der zu seinem emotionalen Moment führte, ist bekannt für seine herzerwärmende Geschichte, die mit prominenten Namen wie Milo Ventimiglia (48), Amanda Seyfried (39) und Kevin Costner (70) brilliert.

Instagram / mattzukowski Matt Zukowski im März 2023

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Influencerin

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit ihrem neuen Freund Matthew