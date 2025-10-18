Jamie Lynn Spears gegen Britney: Familiendrama entlarvt

Neue Details aus den kommenden Memoiren "You Thought You Knew" von Kevin Federline (47) werfen ein Licht auf das angespannte familiäre Verhältnis zwischen Britney Spears (43) und ihrer Schwester Jamie Lynn Spears (34). Laut einem Auszug aus dem Buch, das am 21. Oktober veröffentlicht wird, schrieb Jamie Lynn mehrfach Briefe an Kevin Federline und seine Frau Victoria Prince (42), um ihnen für die Erziehung von Britneys Söhnen Sean Preston (20) und Jayden James (19) zu danken. In den Texten soll Jamie Lynn auch harsche Kritik an Britney geäußert haben, indem sie sie als "unfähig, Verantwortung zu übernehmen" bezeichnete. Die Botschaften wurden nach dem Ende von Britneys Vormundschaft im Jahr 2021 verfasst.

Jamie Lynn schrieb in ihren Briefen, dass ihrer Ansicht nach Britneys Einfluss auf die Söhne schwerwiegende negative Folgen gehabt habe. Sie lobte aber Kevin und Victoria für ihren Einsatz: "Ich weiß, wie herausfordernd es ist, Kinder zu erziehen – und ihr meistert das trotz aller schwierigen Umstände großartig." Kevin, der Vater von sechs Kindern ist, schildert in seinem Buch weiter, dass Jamie Lynn weiterhin eine positive Beziehung zu ihren Neffen pflegt. Erst kürzlich trafen Sean Preston und Jayden James ihre Cousinen Maddie und Ivey, was Jamie Lynns Tochter Maddie mit einem Foto auf Instagram festhielt.

Britney Spears ließ die Vorwürfe nicht unkommentiert und meldete sich via Instagram zu Wort: "Die ständigen Manipulationen meines Ex-Mannes sind extrem verletzend und ermüdend." Die Sängerin äußerte ihre Enttäuschung darüber, dass sie ihrer Meinung nach zu wenig Würdigung und Kontakt zu ihren Söhnen bekomme. Gleichzeitig betonte sie, wie schwierig es sei, Beziehungen zu jugendlichen Kindern aufrechtzuerhalten, und begrüßte, dass sie ihre Wahrheit öffentlich teilen könne. Zwischen den teils harschen Worten ihrer Schwester und den Vorwürfen von Kevin Federline bleibt eines klar: Die familiären Spannungen sind noch längst nicht beigelegt – und Britney kämpft erneut um ihr Recht.

Collage: Getty Images, Imago Collage: Jamie Lynn Spears und Britney Spears

Getty Images Kevin Federline mit Britney Spears im Februar 2006

Getty Images Britney Spears im April 2018