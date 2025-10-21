Neue Details zum Tod von Bassist Sam Rivers (†48) bekannt

Sam Rivers ist am Samstag in Florida verstorben. Die örtliche Feuerwehr von St. Johns County teilte laut TMZ mit, auf einen Notruf über eine "nicht ansprechbare Person mit Herzstillstand" reagiert zu haben. Der Sheriff bestätigte, dass es sich um einen sogenannten betreuten Todesfall handelte, da der Bassist der Band Limp Bizkit zuvor wegen einer lebensbedrohlichen Erkrankung in ärztlicher Betreuung war. Die genaue Todesursache wurde bislang nicht bekanntgegeben. Sam wurde 48 Jahre alt.

Der Musiker hatte in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Jahr 2015 zog er sich vorübergehend aus der Band zurück, nachdem er infolge exzessiven Alkoholkonsums an einer schweren Lebererkrankung gelitten hatte. Nach einer Lebertransplantation kehrte Sam Rivers 2018 zu Limp Bizkit zurück und spielte seitdem wieder eine aktive Rolle in der Band. Die Gruppe gab die traurige Nachricht vom Tod ihres Bassisten am Samstagabend bekannt und würdigte ihn in einem Statement als ihren "Herzschlag". Er sei "pure Magie, der Puls eines jeden Songs, die Gelassenheit im Chaos und die Seele des Sounds" gewesen.

Limp Bizkit feierten in den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren großen internationalen Erfolg und betonten stets, wie zentral Sams Spiel für ihren charakteristischen Stil war. Sams Einfluss war sowohl musikalisch als auch emotional prägend für die Band, die von ihren Fans bis heute für ihren einzigartigen Nu-Metal-Sound geliebt wird. Viele Fans und Wegbegleiter nahmen nach der Nachricht über seinen Tod auf Instagram Abschied. DJ Lethal wandte sich mit emotionalen Worten direkt an die Community: "Wir lieben dich, Sam Rivers. [...] Gebt Sam Blumen und spielt Sams Basslines den ganzen Tag. Wir sind schockiert. Ruhe in Kraft, mein Bruder!"

Getty Images Sam Rivers von Limp Bizkit , Juni 2019

Getty Images Sam Rivers, Fred Durst und Wes Borland von Limp Bizkit, Juni 2019

Getty Images Sam Rivers von Limp Bizkit beim Auftritt auf der Main Stage des Reading Festival, August 2010

