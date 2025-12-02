Limp Bizkit ehren Bassisten Sam Rivers (†48) bei Konzert

Limp Bizkit haben bei ihrem Konzert in Mexiko-Stadt am 29. November ihrem kürzlich verstorbenen Bassisten Sam Rivers gedacht. Während ihres Auftritts, der den Auftakt ihrer Lateinamerika-Tour markierte, wurde ein bewegendes Tribute-Video gezeigt, das Momente aus ihrem gemeinsamen Leben und Wirken mit Rivers zeigte. Die Band versammelte sich auf der Bühne vor einer Leinwand und verfolgte zusammen mit dem Publikum das Andenken an ihren Freund. Das Video schloss mit den Worten: "Sam Rivers, unser Bruder für immer. Sam Rivers, wir lieben dich für immer." Die Fans zeigten sich berührt und feierten die Band lautstark, bevor sich Limp Bizkit in einer emotionalen Umarmung zusammenschlossen.

Vor dem Song "Break Stuff" richtete sich Frontmann Fred Durst (55) an das Publikum und erklärte, dass der gesamte Abend Sam gewidmet sei: "Heute Abend ist das für Sam Rivers." An seiner Stelle übernahm Richie "Kid Not" Buxton von Ecca Vandal den Bass während der Show. Sam Rivers, der seit Gründung der Band ein zentraler Bestandteil war, verstarb am 18. Oktober im Alter von 48 Jahren. Seine Bandkollegen drückten damals in einem emotionalen Statement aus, dass Rivers mehr als nur ihr Bassist gewesen sei – er sei ihr Herzschlag, die Ruhe im Chaos und die Seele ihrer Musik gewesen. "Sam Rivers war nicht einfach nur unser Bassist – er war pure Magie. (...) Sein Talent war mühelos, seine Präsenz unvergesslich, sein Herz riesengroß."

Sam Rivers war seit Gründung von Limp Bizkit ein Schlüsselmitglied der Band und hinterließ nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich eine große Lücke. Seine Bandkollegen erinnerten sich an ihn als einen außergewöhnlichen Menschen und Musiker. Schlagzeuger John Otto nannte ihn den "Paten seiner Töchter, seinen besten Freund und seinen Bruder". Die innige Verbindung zwischen den Bandmitgliedern ging weit über die Bühne hinaus und prägte ihr gemeinsames Leben über Jahrzehnte. Trotz des schweren Verlustes schwor die Band, Sams Vermächtnis in jedem ihrer Auftritte präsent zu halten: "Deine Musik endet nie", schrieb die Gruppe in einem Abschiedsstatement.

Imago Sam Rivers von Limp Bizkit beim Leeds Festival im August 2025 in Bramham Park

Getty Images Fred Durst, Limp Bizkit-Frontsänger

Getty Images Sam Rivers, Fred Durst und Wes Borland von Limp Bizkit, Juni 2019