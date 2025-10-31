Notruf-Mitschnitt von Sam Rivers (†48) Frau veröffentlicht

Die Welt trauert um Sam Rivers, der am 18. Oktober 2025 im Alter von 48 Jahren verstorben ist. Die genaue Todesursache gilt bislang als ungeklärt, doch liefert ein nun von TMZ veröffentlichter Mitschnitt des Notrufs aus jener Nacht neue Details. Wie aus den Aufnahmen hervorgeht, fand die Anruferin, Sams Ehefrau Keeley, den Musiker in ihrem gemeinsamen Zuhause leblos vor: "Ich bin gerade ins Badezimmer gekommen, er liegt mit dem Gesicht in einer Blutlache", schilderte sie verzweifelt bei ihrem Anruf. Umgehend begann sie auf Anweisung der Notrufzentrale eine Herzdruckmassage und rief dabei immer wieder "Sam! Sam!". Wenige Minuten später trafen Polizei und Notärzte ein, doch für Sam kam jede Hilfe zu spät.

In bisher veröffentlichten Berichten heißt es, dass Sam offenbar auf der Toilette gesessen habe und anschließend gestürzt sei. Erste Hinweise deuten auf eine mögliche Lungenembolie hin, jedoch steht die offizielle Bestätigung noch aus. Sein Gesicht und Nacken waren laut Polizeibericht blau angelaufen, als die Rettungskräfte eintrafen. Bereits 2015 hatte Sam die Band aufgrund einer schweren Lebererkrankung verlassen, kehrte jedoch nach einer erfolgreichen Lebertransplantation drei Jahre später wieder zurück.

Sam war nicht nur ein fester Bestandteil und kreativer Kopf von Limp Bizkit, sondern auch ein Musiker, der sich trotz gesundheitlicher Rückschläge immer wieder ins Leben zurückgekämpft hat. Mit Hits wie "Rollin'" und "Behind Blue Eyes" prägte er den Sound der Band und erreichte internationale Erfolge. Abseits der Bühne war Sam als ein eher ruhiger, zurückhaltender Mensch bekannt. Freunde und Angehörige beschreiben ihn als tiefgründig und bodenständig. Vor allem seine positive Einstellung trotz schwieriger Phasen im Leben bleibt vielen in Erinnerung.

Imago Sam Rivers von Limp Bizkit beim Leeds Festival im August 2025 in Bramham Park

Getty Images Fred Durst und Sam Rivers von Limp Bizkit, März 2024

Getty Images Sam Rivers von Limp Bizkit am 8. Juni 2019