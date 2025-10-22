Top 18: Twitch-Star Rosemondy kämpft für Miss-Germany-Titel

Ihren Fans ist Rosemondy vor allem als quirlige Streamerin mit einer Leidenschaft für Videospiele bekannt. Aktuell ist die Content Creatorin aber Teil eines Schönheitswettbewerbs: Rose ist nämlich unter den Top 18 der Kandidatinnen für den Miss Germany-Titel. "Ich bin in einem Beruf, in dem ich fast keine Frauen kennenlerne. Bei Miss Germany war es plötzlich so, dass ich so viele verschiedene Frauen kennengelernt habe, mit so vielen verschiedenen Lebensrealitäten, Zielen und Jobs", erzählt sie gegenüber Bild. Bei Workshops müssen die Kandidatinnen Themen und Projekte vorstellen, die sie bewegen und unterstützen – so kommen sie in die nächste Runde. Rose kann dabei auf die Unterstützung ihrer Familie bauen: "Ich hatte auch eine Aufgabe in Berlin und dann hat meine Schwester gesagt: 'Soll ich mitkommen, soll ich helfen?'"

Beim Miss-Germany-Wettbewerb geht es schon lange nicht mehr um reine Schönheit. Die Mädchen und Frauen, die mitmachen, sollen eine Botschaft vermitteln. Dabei ist Rose vor allem ein Workshop in Erinnerung geblieben. Eine der Rednerinnen sprach davon, dass Frauen in Führungspositionen sich oft zurücknehmen, um nicht "zickig" zu wirken. Eine Aussage, die den Twitch-Star zu einer Erkenntnis brachte: "Ich habe gemerkt, dass ich das auch oft mache. Ich denke mir oft: Ich will nicht die Frau sein, die rumschreit oder die laut wird. Ich versuche jetzt, mich nicht zurückzunehmen – nicht aus Angst, dass ich verurteilt werde, sondern weil Männer für dieselben Sachen oft gefeiert werden." In den kommenden Wochen geht es für Rose unter anderem nach Kroatien – sie freut sich mit den anderen Frauen, noch viel zu lernen.

Schon im vergangenen Jahr nahm Rose an der Miss-Germany-Wahl teil, aber sie musste aus gesundheitlichen Gründen aussteigen. Neben dem Wettbewerb ist sie aber in erster Linie Streamerin und pflegt ihren Twitch-Kanal mit über 200.000 Followern. In der Branche ist sie bereits seit 2020, zuvor betrieb sie ihren eigenen Kosmetik-Salon, der allerdings aufgrund der Pandemie geschlossen werden musste. Deshalb fing sie mit dem Streaming an. Am häufigsten auf Roses Kanal zu finden, sind Spiele wie "Valorant" oder "Among Us", aber auch die Kategorie "Just Chatting", in der die Streamer mit ihren Zuschauern reden und interagieren. 2024 und 2025 waren besondere Jahre für Rose: Die Community wählte sie in beiden zur Streamerin des Jahres. Auch fürs Reality-TV wurde sie schon angefragt. Eine Teilnahme bei Beauty & The Nerd lehnte sie aber ab.

Instagram / realrosemondy Rosemondy, deutsche Streamerin

Instagram / realrosemondy Rosemondy im September 2025

Instagram / realrosemondy Rosemondy, Streamerin

