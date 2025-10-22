Erster Trailer zur fünften "Emily in Paris"-Staffel ist da

Netflix hat den ersten Trailer zur kommenden fünften Staffel des Erfolgsformats Emily in Paris veröffentlicht. Dabei fällt sofort auf: Der Titel der Serie könnte täuschen, denn Emily Cooper, gespielt von Lily Collins (36), hat Paris hinter sich gelassen. Nach den Ereignissen der vierten Staffel hat sie sich für einen Umzug nach Rom entschieden, wo sie für ihre Pariser Agentur einen neuen Markt erschließt. Rom scheint Emily gutzutun: In der Vorschau sieht man sie, wie sie das Dolce Vita genießt und Zeit mit ihrer neuen Liebe Marcello, verkörpert von Eugenio Franceschini (34), verbringt.

Doch so harmonisch bleibt es für Emily nicht, denn das Chaos lässt nicht lange auf sich warten. Neben den beruflichen Herausforderungen wird auch ihr Liebesleben wieder durcheinandergewirbelt. Alte Gefühlsfragen werden aufgeworfen, als Gabriel, gespielt von Lucas Bravo (37), zurück auf der Bildfläche erscheint. Auch Alfie, Emilys britischer Ex, dargestellt von Lucien Laviscount (33), sorgt für neue emotionale Turbulenzen. Der Trailer deutet an, dass das bekannte Beziehungswirrwarr auch in Rom einen festen Platz in Emilys Leben hat.

Die fünfte Staffel startet am 18. Dezember 2025 auf Netflix und knüpft direkt an die bisherigen Abenteuer an. Neben Lily Collins sind zahlreiche vertraute Darsteller zurück im Ensemble, doch die Serie wird auch durch einige Veränderungen bereichert. Während eine Hauptfigur nicht mehr dabei ist, finden drei neue Schauspieler den Weg in das beliebte Format. Fans von Emily dürfen gespannt sein, wie sich die Serie mit dem Ortswechsel nach Rom weiterentwickelt und welche unerwarteten Wendungen ihr Leben auf und abseits der römischen Kulisse nehmen wird.

Anzeige Anzeige

Giulia Parmigiani/Netflix Eugenio Franceschini als Marcello und Lily Collins als Emily in "Emily in Paris"

Anzeige Anzeige

Netflix Lily Collins bei den Dreharbeiten von "Emily in Paris" Staffel 5

Anzeige Anzeige

Getty Images Lucas Bravo, August 2024