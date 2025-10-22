Hohe Schulden? Zwangsvollstreckung bedroht Nicki Minajs Haus

Nicki Minajs (42) luxuriöses Anwesen in Hidden Hills, Kalifornien, gerät ins Visier der Behörden. Grund dafür ist eine offene Forderung in Höhe von knapp 430.000 Euro, die ein Mann namens Thomas Weidenmuller gegen die Rapperin und ihren Ehemann Kenneth Petty (47) geltend macht. Wie UsWeekly berichtete, wurde am 16. September von der örtlichen Sheriff-Abteilung eine sogenannte Zwangsvollstreckung auf das Anwesen vermerkt. Nur wenige Wochen später, am 6. Oktober, beantragte Weidenmuller vor Gericht, das prunkvolle 17-Millionen-Euro-Anwesen zwangsversteigern zu lassen. Am 16. Oktober wurde diese Forderung direkt an die Haustür der Musikerin sowie an die zuständige Bank zugestellt.

Der Ursprung dieser Auseinandersetzung geht auf ein Konzert in Deutschland zurück, bei dem Weidenmuller, der als Sicherheitskraft arbeitete, nach eigenen Angaben schwere Verletzungen davontrug. Er behauptet, dass er nach einem Zwischenfall mit einem Fan während der Show erst von Nicki selbst verbal attackiert wurde, bevor er später in ihrer Garderobe von ihrem Ehemann Kenneth angegriffen worden sei. Die daraus resultierenden Verletzungen, darunter ein gebrochener Kiefer und mehrere Operationen, waren Grundlage für die hohe Schadensersatzforderung. Nachdem Nicki und ihr Mann sich nicht vor Gericht verteidigt hatten, wurde Weidenmuller im März 2024 ein Urteil zugunsten seiner Forderung zugesprochen.

Nicki hat sich derweil auf der Plattform X zu den Vorwürfen geäußert. Dabei machte sie ihrem Ärger Luft und gab an, dass ein früherer Geschäftsmanager für die finanzielle Misere verantwortlich sei. "Ich habe Beweise, dass alles einem Manager gegeben wurde, der mich nie darüber informierte", schrieb die Musikerin deutlich. Bereits in der Vergangenheit war Nicki in juristischen Auseinandersetzungen involviert, darunter ein Vorfall mit einem anderen ehemaligen Manager, bei dem ihr vorgeworfen wurde, ihn bedroht zu haben. Die Sängerin hat sich bislang zu den jüngsten Ergebnissen ihres Falls in Hidden Hills nicht weiter geäußert.

Getty Images Nicki Minaj, Rapperin

Getty Images Nicki Minaj und ihr Ehemann Kenneth Petty, Februar 2020

Getty Images Nicki Minaj, September 2024