Nikolas Welpen: Gloria Schwesinger macht ihren Fans Ansage

Gloria Schwesinger (33) zieht eine klare Linie: In einer Instagram-Story macht die Reality-TV-Bekannte deutlich, dass sie nichts mehr über das Privatleben ihres Ex-Partners Nikola Glumac (29) hören will. Auslöser sind Nachrichten, die sie nach der Verkündung von Nikola und seiner Partnerin Kim Virginia (30), zwei Welpen zu sich geholt zu haben, erreichten. "Ich bin seit fast drei Jahren in einer neuen Beziehung und habe null Interesse daran, mit Geschichten aus dem Mottenstüble belästigt zu werden. Wenn ich morgens auf mein Handy schaue und die erste Nachricht sich um meinen Ex dreht, der irgendwo wieder irgendwas anstellt, dieses Mal mit Tieren, dann frage ich mich ernsthaft, warum man meint, ich müsste das wissen", ärgert sich die Influencerin.

Glorias Bitte ist eindeutig: Sie möchte keine Nachrichten mehr über Nikola bekommen. Zugleich grenzt sie sich inhaltlich vom Tun und Lassen ihres Ex-Mannes Nikola ab: "Ich distanziere mich davon komplett. Ich finde, alles, was er macht, moralisch so weit weg von allem, was für mich okay ist, dass ich nicht mal im Ansatz damit assoziiert werden will." Am Ende setzt Gloria einen Schlussstrich: Der frühere Partner sei für sie "einfach nur noch ein abgeschlossenes Kapitel".

Dass sich Gloria, Nikola und Kim Virginia nicht sonderlich mögen, wurde in den vergangenen Monaten immer wieder deutlich. Vor rund vier Wochen gerieten die beiden Frauen aneinander. Damals hatte Kim öffentlich infrage gestellt, ob Gloria ihre Ehe mit Nikola wirklich aus Liebe eingegangen sei. Die Reality-TV-Bekanntheit ließ die Vorwürfe nicht auf sich sitzen und stellte klar: "Nikola hat mich genauso geliebt, wie er jetzt vorgibt, Kim zu lieben." Für sie sei es "heuchlerisch", solche Zweifel zu streuen. Zusätzlich machte Gloria deutlich, dass solche Behauptungen rechtliche Folgen haben könnten, falls staatliche Stellen auf Instagram mitlesen. Sie stellte klar: "Unsere Ehe war aus Liebe."

Anzeige Anzeige

RTL Gloria und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Realitystar