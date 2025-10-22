Taufe von Prinzessin Ines: Ein Foto verzaubert das Netz

Ein herzerwärmendes Foto von Prinzessin Ines sorgt derzeit für Begeisterung. Dieses Bild, welches die schwedischen Royals Carl Philip (46) und Sofia (40) in einer Dankeskarte veröffentlichten, zeigt ihre jüngste Tochter strahlend in ihrem Taufkleid. Die Karte wurde als Antwort auf die zahlreichen Glückwünsche zur Taufe verschickt und am 21. Oktober als Bild auf der Plattform X geteilt. In der Nachricht auf der Karte schreiben die stolzen Eltern: "Wir möchten Ihnen unseren herzlichsten Dank für Ihre lieben Wünsche und Ihre Aufmerksamkeit anlässlich der Taufe unserer Tochter, Prinzessin Ines, aussprechen."

Die Taufe von Ines fand am 13. Juni in der Kapelle des Drottningholm Palastes statt – an demselben Tag, an dem Carl Philip und Sofia ihren zehnten Hochzeitstag feierten. Zu den besonderen Momenten der Zeremonie zählte der Auftritt der drei älteren Brüder von Ines, Prinz Alexander (9), Prinz Gabriel (8) und Prinz Julian (4), die das Taufwasser für ihre kleine Schwester gossen. Als Taufpatin wurde Prinzessin Estelle (13), eine Cousine von Ines, ausgewählt. Der bewegende Anlass brachte die gesamte schwedische Königsfamilie zusammen, um diesen besonderen Tag zu feiern.

Für Sofia und Carl Philip ist der familiäre Zusammenhalt von großer Bedeutung. Bereits vor der Geburt ihrer Tochter hatte Sofia offenbart, dass sie sich schon immer eine große Familie gewünscht habe. "Das war eines meiner größten Ziele im Leben", sagte sie einst in einem Interview mit Vogue. Mit der Ankunft von Ines im Februar hat das Paar sein Familienglück perfekt gemacht. Kurz nach ihrer Geburt veröffentlichten sie bezaubernde Fotos von Ines mit ihren Brüdern. Carl Philip sagte damals voller Stolz: "Die großen Brüder freuen sich darauf, ihre kleine Schwester besser kennenzulernen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / kungahuset Prinzessin Ines, Tochter von Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden

Anzeige Anzeige

Getty Images Die schwedischen Royals bei der Taufe von Prinzessin Ines