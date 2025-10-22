Viel Ehe-Zoff: Dilara Kruse liebt den Streit mit ihrem Max

Dilara Kruse und Max Kruse (37) gaben am Rande des Promibox-Events Fame Fighting einen besonderen Einblick in ihre Ehe. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler und die Influencerin sind seit Ende 2021 verheiratet und haben dabei gelernt, dass Streit ein fester Bestandteil ihrer Beziehung ist. "Ich liebe es, Max zu nerven", verriet Dilara mit einem Lächeln gegenüber Bild. Dieser scherzte daraufhin: "Du brauchst das ein bisschen, um in Wallungen zu kommen, um dein Temperament wieder aufleben zu lassen." Obwohl die Konflikte oft ohne konkreten Anlass entstehen, gibt es ein häufiges Streitthema: den Haushalt.

Wie die beiden bestätigten, spielt die Verteilung der Hausarbeit in solchen Momenten eine zentrale Rolle. Max erklärte, dass er die meiste Wäsche mache und zu 90 Prozent den Müll runterbringe, während eine Haushälterin die Wohnung zu einem Großteil sauber halte. Diese ungleiche Aufteilung sei oft Zündstoff für Diskussionen. Dilara verriet, dass sie nach solchen Streitigkeiten manchmal tagelang nicht mit ihrem Mann spricht. Doch der Ex-Kicker scheint darauf gelassen zu reagieren: "Wir sitzen das aus. [...] Dann fällt Dilara irgendwann etwas ein, wobei sie Hilfe braucht, und sie tut so, als ob alles in Ordnung wäre."

Ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten scheinen auch das Erfolgsgeheimnis der Ehe zu sein. Bereits im Sommer betonte Max auf Instagram, dass es vor allem Dilaras Charakter war, der ihn in den Bann zog, während sie seinen Humor als anziehendes Merkmal beschrieb. Beide haben die Fähigkeit, miteinander zu lachen, auch wenn es bei Streitthemen wie der Hausarbeit weniger harmonisch zugeht. Die Chemie zwischen den beiden zeigt, dass die Mischung aus Humor und Leidenschaft ihre Beziehung lebendig hält – auch wenn mal drei Tage Funkstille herrscht.

Imago Max Kruse und seine Ehefrau Dilara Kruse, 10. Februar 2025

IMAGO / Gartner Max Kruse und Dilara Kruse, 2025

IMAGO / Oliver Langel Dilara und Max Kruse, 2025