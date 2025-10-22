Sex zwischen Tatum und Filip? Tobi Pietrek äußert Zweifel

Reality-Star Tatum Koch (27) sorgte kürzlich für Schlagzeilen mit ihrer Behauptung, sie habe nach einer Abfuhr von Filip Pavlovic (31) doch noch eine intime Nacht mit ihm verbracht. Der Love Island VIP-Star Filip weist die Aussagen jedoch entschieden zurück: "Wenn es nicht ausgestrahlt wurde, ist es nicht passiert." Die Aufnahmen der Show, so Filip weiter, seien ein klarer Beweis – und der vermutete Vorfall könne schlichtweg nicht stattgefunden haben. Damit steht allerdings Aussage gegen Aussage, und die Zuschauer rätseln, was wirklich geschah.

Promiflash hat sich nun bei Tobias Pietrek, ebenfalls bekannt aus Love Island, erkundigt, wie er die Situation einschätzt. Tobias erklärte, dass er durchaus ähnliche Erfahrungen gemacht habe: "Bei mir ist das ja auch schon mal passiert und es wurde nicht gezeigt." Dennoch gab er zu bedenken, dass solche Szenen "normalerweise" in der Show gezeigt würden, gerade wenn sie wichtig fürs Drama und die Erzählung der Sendung seien. Ob die Macher der Show Szenen bewusst herausschneiden, um gezielte Spekulationen zu schüren, könne er jedoch kaum beurteilen.

Tobias selbst hat durch seine Reality-TV-Karriere einen guten Einblick in die Dynamiken solcher Sendungen bekommen. In Interviews offenbarte er, dass es in der Welt des Reality-Fernsehens nicht immer einfach sei, zwischen Inszenierung und Realität zu unterscheiden. Während er an Sendungen wie "Love Island" teilnahm, hat auch Filip die Bekanntheit aus dem Fernsehen genutzt, um sich weiter einen Namen zu machen. Ob die Brisanz um Tatums und Filips Geschichten ein inszeniertes Drama oder doch ein Stück Wahrheit ist, bleibt wohl vorerst ein Geheimnis zwischen den Beteiligten.

RTLZWEI / ITV Studios Germany Tobias Pietrek, "Love Island VIP"-Kandidat 2024

RTL ZWEI Tatum Koch, "Love Island VIP"-Kandidatin

IMAGO / Gartner Filip Pavlovic, Mai 2025

