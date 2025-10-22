Kurz nach Start: Fans zerreißen Lola Weipperts "FBoy Island"

Die neue Datingshow "FBoy Island" ist vor wenigen Tagen an den Start gegangen. Das Konzept ist so simpel wie kontrovers: Drei Frauen sind unter 20 Männern, die sie daten können. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Arten von Männern: Zehn sind sogenannte Nice Guys, die andere Hälfte fällt in die Kategorie der F*ckboys. Die Nice Guys suchen nach der großen Liebe, die F*ckboys müssen lügen, um an das Preisgeld zu kommen. Moderiert wird die Show von Lola Weippert (29). Nach den ersten Folgen diskutieren die Zuschauer aber vor allem das Prinzip der Show – und das scheint vielen zu weit zu gehen. "Das ist keine Unterhaltung [...]. Bin mir aber sicher, dass es genügend Leute schauen werden... Leider", meint ein User bei Instagram. Ein anderer meint: "Kein Wunder, dass es heutzutage keine/kaum noch vernünftige Beziehungen gibt, wenn man sowas vorgelebt bekommt. Und kommt mir nicht mit Mimimi! Es ist traurig."

Auch Lola kommt bei den Zuschauern nicht besonders gut weg. "Es wird immer schlimmer! Und die Moderatorin setzt noch eins drauf. Doppelter Grund, es nicht zu schauen", resümiert ein weiterer Nutzer. Bei anderen heißt es: "Die Lola setzt einfach neue Maßstäbe, was die Untergrenze des Niveaus betrifft." Ein großes Problem scheint für viele aber nicht nur das Spielprinzip zu sein, sondern vor allem das Preisgeld. Entscheidet eine der Frauen sich am Ende unwissentlich für einen F*ckboy, erhält er alleine das Preisgeld von 50.000 Euro. Das heißt, emotionale Manipulation und der respektlose Umgang mit den Gefühlen der Frauen werden schlussendlich belohnt und für Unterhaltung genutzt. Für viele User ist das eine äußerst ungesunde Botschaft, in einer Zeit, in der es für viele grundsätzlich schwer ist, eine ernsthafte Beziehung zu finden und zu führen.

Die drei Frauen, die sich in das Getümmel von "FBoy Island" stürzen, sind Aurelia Lamprecht, Alexandra Leonhard und Reality-Neuling Lavinia Angelito. Der erste Trailer, der Anfang Oktober veröffentlicht wurde, zeigte bereits, dass die Show vor allem für die Mädels eine emotionale Achterbahnfahrt wird. Schon hier flossen ordentlich Tränen. Lola beschreibt ihr neues Format mit ehrlichen Worten: "Es geht um die Liebe und um richtig viel Geld. [...] Sie wickeln dich perfekt um ihren Finger. Und dann schnipsen sie dich doch eiskalt weg." Die ersten Folgen sind bereits auf Prime Video abrufbar.

Prime Video Die "Fboy Island"-Kandidaten 2025

IMAGO / Panama Pictures Lola Weippert, Moderatorin

Prime Video / Agentur filmcontact Alexandra Leonhard, Aurelia Lamprecht und Lavinia Angelito bei "FBoy Island"

