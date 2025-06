Darum sagte Twitch-Star Rosemondy "Beauty & The Nerd" ab

Twitch-Streamerin Rosemondy, die auf der Plattform über 197.000 Follower zählt, hat überraschend eine Einladung zur Teilnahme an der Reality-Show Beauty & The Nerd abgelehnt. Das verriet die Influencerin kürzlich in einem ihrer Livestreams. Geplant war, dass sie in der Rolle der "Beauty" auftritt – was sie selbst eher überraschte. "Ich hätte bei diesen ganzen Gaming- und Nerd-Fragen so abrasiert!", erklärte Rose, die sich selbst als leidenschaftliche Gamerin sieht und sich damit eher der "Nerd"-Kategorie zuordnet. Doch nicht die Rolle an sich, sondern eine konkrete Frage in der Vorab-Kommunikation veranlasste sie dazu, das Angebot sofort auszuschlagen.

Nach Angaben der Streamerin wurde sie in einem Gespräch gefragt, ob sie einen Partner habe und bereit wäre, mit den Nerds ein Bett zu teilen. Ihre deutliche Antwort darauf: "Nee, hab ich nicht, aber ich will trotzdem nicht mit denen in einem Bett schlafen." Für Rose war das Thema damit sofort erledigt. Zu einer Diskussion über die Gage kam es demnach gar nicht. Vor ihren Zuschauern schätzte sie den Betrag später jedoch auf etwa 1.500 bis 2.000 Euro. Wie sie auf diese Summe kam, erklärte sie nicht näher – möglicherweise beruht die Einschätzung auf Erfahrungen mit anderen Projekten.

Rosemondy ist vor allem durch ihre Sessions im Twitch-Format "Just Chatting" bekannt, in denen sie stundenlang mit ihrer Community interagiert. Auch Gaming-Inhalte wie "Fortnite" und "GTA" gehören fest zu ihrem Programm. Ob sie sich trotz der Absage an ProSieben künftig für andere Reality-Formate öffnen würde, ließ sie bislang offen. Für ihre eingefleischten Fans dürfte es jedoch kein Verlust sein, dass sie der Streaming-Welt vorerst treu bleibt – dort kommt ihr authentischer Stil nach wie vor hervorragend an.

Instagram / realrosemondy Rosemondy, Twitch-Streamerin

