Ex-DSDS-Juror Mike Singer ist von Freundin Sophie getrennt

Mike Singer (25), der ehemalige DSDS-Juror und erfolgreiche Sänger, hat in einer Instagram-Fragerunde das Beziehungsende mit Influencerin Sophie Lilian Marstatt bestätigt. Auf die Frage eines seiner rund 1,4 Millionen Follower, ob er Single sei, antwortete der Musiker kurz und bündig: "Ja." Damit gab der einstige Teilnehmer von "The Masked Singer" und "Let's Dance" kurz und deutlich Einsicht über seinen aktuellen Beziehungsstatus – genaue Details zur Trennung behielt Mike jedoch für sich.

Seine Ex Sophie meldete sich wiederum in ihrer Social-Media-Story zu Wort. Sie teilte kryptische Sätze wie: "Er hat nicht um dich gekämpft. Und das tat weh, weil du geglaubt hast, er würde es tun." Obwohl sie Mikes Namen nicht erwähnte, schien ihre Botschaft deutlich zu sein. Zudem äußerte sie: "Du dachtest, wenn du ihm Zeit gibst, wenn du ihn genug liebst, würde er sich auch für dich entscheiden."

Mike und Sophie wurden im Jahr 2021 ein Paar. Ihren gemeinsamen Weg hatten die beiden damals in den sozialen Medien öffentlich gemacht, nachdem sich ihr Kennenlernen ebenfalls über die Plattform zugetragen hatte. Mike soll Sophies Profil entdeckt und sie dort angeschrieben haben – eine moderne Liebesgeschichte, die nun jedoch ein Ende fand. Noch vor wenigen Monaten äußerte sich der Musiker öffentlich über seinen Wunsch nach einer Familie mit Sophie. Dieser Traum scheint nun aber geplatzt zu sein.

Instagram / sophiemarstatt Sophie Marstatt und Mike Singer, Influencer

Instagram / sophiemarstatt Sophie Marstatt, Netz-Bekanntheit

Instagram / sophiemarstatt Mike Singer und Sophie Marstatt, Sänger und Influencerin

