Eva Benetatou wäre für Gespräch mit Serkan und Samira bereit

Eva Benetatou (33) macht einen Schritt in Richtung Versöhnung: Im Interview mit RTL erklärte die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie sich ein offenes Gespräch mit Serkan Yavuz (32) und Samira Yavuz (31) vorstellen kann – und zwar vor laufenden Kameras. Es geht um den Seitensprung mit Serkan, der sich ereignete, als er noch mit Samira verheiratet war. Auf die Frage, ob sie für ein gemeinsames Talk-Format bereit wäre, sagte Eva klar: "Ja, klar. Könnte ich mir vorstellen." Sie betonte, ein direkter Austausch könne "das Ganze verändern" und sprach von einem Gespräch "von Frau zu Frau".

In dem Gespräch führte die Influencerin weiter aus, warum ihr ein persönlicher Austausch wichtig erscheint. "Wenn man mal von Frau zu Frau miteinander spricht, ist das, glaube ich, noch mal eine ganz andere Sache", erklärte sie mit Blick auf Samira. Ein mögliches Format solle die "Karten auf den Tisch" legen und Missverständnisse ausräumen. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass es derzeit keinen Draht zu Serkan und Samira gibt: "Nein, wir haben keinen Kontakt." Damit bestätigt sie, dass bislang keine private Aussprache stattgefunden hat.

Bereits Monate zuvor hatte Eva ihre Sicht auf das Ehe-Aus von Serkan und Samira dargelegt. In der damaligen Ausstrahlung der Show "Hey Olli" machte die Reality-TV-Bekanntheit deutlich: "Ich war nicht der entscheidende Punkt, warum sie sich getrennt haben." Es habe sich bei dem Vorfall mit Serkan lediglich um einen einzigen schwachen Moment zwischen zwei ehemaligen Freunden gehandelt. Dennoch betonte Eva im Gespräch mit dem Komiker, dass für sie das öffentliche Geständnis eine "Befreiung" gewesen sei, auch wenn sie mit massiver Kritik aus der Influencer-Szene gerechnet habe.

Collage: Imago, ActionPress, Instagram Eva Benetatou, Serkan Yavuz und Samira Yavuz

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

IMAGO / Future Image Eva Benetatou, TV-Bekanntheit

