Zieht Eva Benetatous Erzfeindin etwa in den Dschungel ein?

Kommt es im Januar 2026 im RTL-Dschungelcamp zum Showdown zwischen zwei Reality-Ladys? Nach Informationen der Bild sollen Samira Yavuz (31) und Evanthia Benetatou (33) beide als Kandidatinnen für "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" eingeplant sein. Damit würde die Noch-Ehefrau von Serkan Yavuz (32) im australischen Busch auf die Frau treffen, mit der ihr Ex eine Affäre hatte. Die Kameras wären dabei, wenn die beiden aufeinandertreffen – dort, wo Hunger, Hitze und Lagerkoller aus kleinen Funken schnell Flammen machen.

Der Zündstoff hat Geschichte: Im Frühling 2025 machte Eva öffentlich, dass sie während der Aftershow-Party der Show Kampf der Realitystars in Köln Sex mit Serkan gehabt habe, beide waren damals Teil des Casts. Das Geständnis traf Samira hart und prägte das Klima zwischen den beiden bis heute. Ihre Ansage damals ließ keinen Zweifel an ihren Gefühlen. "Fremdgehen ist billig, die Rechnung dafür nicht!", betonte sie gegenüber dem Magazin. Seit der Beichte ist die Stimmung frostig, doch der Ort eines möglichen Wiedersehens könnte kaum brisanter sein: Der Dschungel gilt als Stresstest für Nerven, Loyalitäten und Egos. Ein Produktionsinsider schilderte: "Das Aufeinandertreffen von Samira und Eva wäre pures Dynamit, das weiß auch RTL."

Samira hin oder her: Es kursieren zudem weitere Spekulationen über prominente Namen, die für eine bunte Mischung sorgen könnten: darunter Schauspieler Hardy Krüger jr. (57), der Sohn von Filmlegende Hardy Krüger (†93). Serkan soll laut dem Blatt nicht mehr in den Dschungel ziehen. Der Sender bremst die Spekulationen derweil offiziell mit den Worten: "RTL wird wie üblich alle Dschungelstars rechtzeitig zum Sendungsstart im Januar bekannt geben."

IMAGO / Future Image Eva Benetatou, TV-Bekanntheit

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

RTL / Rolf Baumgartner Hardy Krüger jr., GZSZ-Schauspieler