Ariel weiß wohl mehr über Kevin Njies Verschwinden auf Bali

Kevin Njie (29) sorgte vor wenigen Wochen für große Besorgnis, als er plötzlich auf der indonesischen Insel Bali verschwand. Nach tagelanger Unklarheit und verschiedenen Spekulationen tauchte der Realitystar nun wieder auf – doch was genau in der Zwischenzeit geschah, bleibt ein Rätsel. Ariel lernte Kevin in der Show Are You The One – Reality Stars in Love kennen und weiß offenbar mehr. Im Gespräch mit Promiflash ließ sie verlauten: "Ich weiß auf jeden Fall mehr als die Öffentlichkeit, aber das hat nichts in der Öffentlichkeit zu suchen." Trotz ihres Wissens hält sie sich bedeckt und macht keine weiteren Andeutungen.

Zwischen Ariel und Kevin scheint derzeit jedoch kein enger Kontakt zu bestehen. Gegenüber Promiflash erklärte die TV-Bekanntheit: "Wir haben gerade keinen Kontakt." Damit bestätigt sie, dass auch ihre Verbindung zu Kevin nach den gemeinsamen Dreharbeiten der Dating-Show nicht weiter vertieft wurde. Viele Fragen rund um das rätselhafte Verschwinden des Models bleiben somit weiterhin ungeklärt und werden wohl nicht so bald offen beantwortet werden.

Vor wenigen Tagen meldete sich Kevin dann selbst auf Instagram zu Wort. In seiner Story bedankte er sich bei allen, die ihn während seines Verschwindens unterstützt hatten: "Danke an alle, die mir geschrieben haben, die sich Sorgen gemacht und mich gesucht haben. Ich hatte keine Ahnung, was da alles im Internet los war – und es hat mich ehrlich berührt, zu sehen, wie viele Menschen an mich gedacht haben." Besonders die Anteilnahme seiner Fans und Freunde habe ihm viel bedeutet.

Collage: RTL, RTL / Frank Beer Collage: Ariel und Kevin Njie

Instagram / _ariel__61 Realitystar Ariel postet freizügige Bilder auf Instagram, Mai 2025.

IMAGO / Beautiful Sports Kevin Njie, November 2024

