Vor Kuss: Janet Jackson verlangte HIV-Test von Tupac Shakur

Ein neues Buch über Tupac Shakur (†25) rückt Popstar Janet Jackson (59) in ein fragwürdiges Licht: Biograf Jeff Pearlman schildert darin, dass es 1992 am Set des Films "Poetic Justice" zwischen den beiden Jungschauspielern zu heftigen Spannungen gekommen sein soll. Janet, damals mit René Elizondo Jr. verlobt, sollte eine Kuss-Szene mit Tupac drehen, doch zeigte sich offenbar besorgt, dem Rapper körperlich nahezukommen. Besonders wegen seines Rufes als Frauenheld habe sie Produzent Steve Nicolaides vor dem Dreh eindringlich gebeten, Tupac einem HIV-Test zu unterziehen. Einem von Rolling Stone veröffentlichten Vorab-Auszug des Buches ist zu entnehmen, dass Steve die Sorge der Schauspielerin ernst nahm – auch wenn Anfang der 1990er-Jahre längst bekannt war, dass HIV nicht durch bloßen Speichelaustausch übertragen werden kann.

Biograf Jeff schildert im Buch detailliert, wie Steve in Janets Trailer gerufen wurde. Dort habe sie ihm erklärt: "Ich will mit ihm keinen Speichel austauschen, bis ich wirklich sicher bin, dass er gesund und sauber ist." Steve konfrontierte Tupac daraufhin mit der Bitte, doch dessen Reaktion fiel der Schilderung zufolge derb aus: "Auf keinen Fall. Sche*ß auf sie. Ich mache für diese Tussi gar nichts. Soll sie sich f*cken." Trotz aller Spannungen am Set wurde der Film letztendlich zum Erfolg: "Poetic Justice" spielte mit einem Budget von etwa 11 Millionen Euro rund 23 Millionen Euro ein, wie TMZ berichtet.

Janet, jüngstes Mitglied der legendären Jackson-Familie, startete ihre Schauspielkarriere schon als Kind. In den späten 1970er-Jahren war sie in beliebten US-Serien wie "Good Times" und "Diff’rent Strokes" zu sehen, wo sie mit Charme und Natürlichkeit überzeugte. Später zeigte sie ihr Talent auch auf der großen Leinwand: 1993 erschien "Poetic Justice", 2000 folgte "Familie Klumps und der verrückte Professor". Trotz ihrer erfolgreichen Musikkarriere blieb Janet über Jahrzehnte auch dem Schauspiel treu und nutzte ihre Rollen, um immer wieder neue Seiten von sich zu zeigen.

Imago Janet Jackson und Tupac Shakur in "Poetic Justice", 1993

Getty Images Tupac Shakur Hologramm Coachella 2012

Getty Images Janet Jackson im Dezember 2023

