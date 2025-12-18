Robin Solf war nicht der Liebe wegen bei "Prince Charming"

Robin Solf sorgt mit einem überraschend offenen Geständnis für Gesprächsstoff: Der ehemalige Kandidat von Prince Charming hat im Podcast "Zycho" erzählt, dass er in der Staffel von Kim Tränka nicht auf der Suche nach der großen Liebe war. Er war damals in Griechenland dabei, erreichte sogar das Finale – aber ohne Gefühle für den Prince. "Ich bin da reingerutscht", sagte Robin im Gespräch. Die Teilnahme sei von seiner Seite aus nicht von Herzklopfen getrieben gewesen. Und trotzdem kam er mit seiner Art weit – sehr weit.

Im Gespräch erklärt der Podcaster, dass ausgerechnet seine Zurückhaltung bei Kim gut angekommen sei, während andere Kandidaten sich aus seiner Sicht "angebiedert" hätten. So fand Robin seinen Weg durch Rosenabende und Dates, obwohl ihm der Funke fehlte. Im Finale habe er sich sogar gewünscht, nicht als letzter Mann dazustehen. "Was mach ich wenn ich gewinne? Muss ich dann ein Kussfoto mit dem posten? Es war so schlimm", erinnerte er sich im Podcast. Dass er dergleichen überhaupt offen anspricht, ermöglicht einen seltenen Einblick in den Drehalltag einer Kuppelshow, in der Dramatik und große Gefühle oft im Mittelpunkt stehen.

Vielleicht würden jetzt viele mit kritischem Raunen aus den Reihen der Fans rechnen, aber im Gegenteil: Die User-Reaktionen fallen überwiegend amüsiert aus. Posts wie "Hahaha kann's mir so richtig gut vorstellen" und "Einfach ganz schnell 'Ich bin ein Star, holt mich hier raus' rufen – hätte sie vielleicht lange genug verwirrt, um zu flüchten" fluten die Kommentarspalte. Auch seine Freunde schätzen an ihm, dass er direkt ist, aber selten verletzend. Nach "Prince Charming" blieb er dem Thema Liebe öffentlich eher zurückhaltend eingestellt, teilt stattdessen Momente von seinen Reisen und seiner Arbeit.

Instagram / robinsolf Influencer Robin Solf, August 2025.

RTL / Sebastian Meyer Kim Tränka, "Prince Charming"-Star

Instagram / robinsolf Influencer postet aus Basel, Mai 2025.

