Fans verständnislos: Mandy Brobeck holt sich Haushaltshilfe

Mandy Brobeck (31) hat in einem TikTok-Video offenbart, dass sie seit dem 1. Dezember zusätzliche Unterstützung im Alltag hat – und zwar nicht nur im Haushalt, sondern auch bei ihrem Sohn, den sie liebevoll "Pops" nennt. Die Social-Media-Bekanntheit erklärte, dass eine zuvor auf Minijob-Basis beschäftigte Hilfe nun in Teilzeit bei ihr arbeitet und vormittags einspringt. Die Betreuung findet zu Hause statt, berichtete Mandy. Sie betonte, wie schwer es ihr falle, Hilfe anzunehmen, doch die Entlastung sei notwendig, um Job, Haushalt und Kind unter einen Hut zu bekommen.

In dem Clip schildert Mandy, dass ihr ohne familiäre Unterstützung häufig die Hände gebunden seien. Die Teilzeitkraft sei nun den Vormittag über komplett beim Kind: "Da ist jemand zu 100 Prozent da, der wirklich mit dem Kopf da ist." So könne sie in dieser Zeit Erledigungen und Arbeit für "die ganzen Firmen" schaffen, ohne das Gefühl, ihrem Sohn nicht gerecht zu werden. Die Influencerin betont zudem, dass "Pops" die Betreuungskraft sehr möge und die gemeinsame Zeit mit Spielen und Draußensein verbringe. Ihr Fazit im Netz: Diese Lösung nehme Druck aus dem Alltag und verschaffe der Familie dringend benötigte Struktur. Für Fans ist dieser Schritt völlig absurd. Kommentare wie: "Es arbeitet doch keiner?", "Erst sich ein Kind wünschen und dann jemand anderen alles überlassen" und "Habe ich kein Verständnis für, sorry. Ihr wolltet unbedingt ein Kind, dann kümmert euch auch", häufen sich.

Trotz ihres eng getakteten Alltags könnte sich Mandy ein weiteres Kind vorstellen. Schon vor einigen Monaten erklärte sie in einer Instagram-Fragerunde, wie es um ihre Familienplanung steht. Die Influencerin plauderte aus: "Ich bin mittlerweile echt bereit für ein drittes Kind." Mandy versprach damals, die Community weiter auf dem Laufenden zu halten, und weckte damit sofort das Interesse ihrer Follower an weiteren Baby-News. Mandy wurde bereits zweimal Mama. Ihr erster Sohn Rio verstarb allerdings wenige Monate nach der Geburt aufgrund einer schweren Autoimmunkrankheit.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Influencerin

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar, HealthyMandy und ihr Sohn im März 2025

