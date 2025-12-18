Sarah Wiener offen: So erlebte sie die Demenz ihrer Mutter

Sarah Wiener hat über einen der schwersten Abschiede ihres Lebens gesprochen: Im April starb ihre Mutter, die Künstlerin Lore Heuermann, in Wien. Die Starköchin war bis zum letzten Abschnitt an ihrer Seite – auch in jener Phase, in der die Demenz jede vertraute Nähe auf eine harte Probe stellte. Gegenüber dem Magazin Bunte erzählte Sarah von dem Moment, der sich eingebrannt hat – als die Mutter ihre Tochter nicht mehr erkannte. "Das war natürlich ein ganz bitterer Moment für mich." Was blieb, waren Nähe, Berührung, kleine Gesten – und ein stilles Verständnis ohne Worte.

In den letzten Monaten vor dem Tod verschlechterte sich der Zustand von Lore deutlich. Gespräche wurden brüchig, Erinnerungen rutschten davon. "Sie konnte kaum noch einen Satz sagen, weil sie nach zwei Worten vergaß, wie er anfing", schilderte Sarah. Als das Wiedererkennen ausblieb, verlagerte sich die Verbindung auf Lächeln und liebe Worte. "Wir konnten nichts mehr teilen oder uns gemeinsam erinnern", so die TV-Köchin. Die 63-Jährige beschreibt ihre Trauer heute ohne Pathos, aber mit Klarheit: "Eine gewisse Trauer wird immer bleiben, ein Gefühl vom endgültigen Ende", sagte sie zu Bunte.

Die Beziehung zur Mutter wurde auch durch deren kreative Seite geprägt, denn Lore war eine Künstlerin. Sarah selbst ging in ihrer Jugend eigene Wege, entdeckte jedoch später ihre Leidenschaft für die Küche, was international großen Erfolg nach sich zog. Die Offenheit, mit der sie jetzt über das Thema Trauer und Abschied spricht, zeigt, wie tief familiäre Verluste gehen können. Ihre Worte könnten vielen Menschen Mut machen, sich mit ähnlichen Erfahrungen auseinanderzusetzen – unabhängig von Alter oder Lebenssituation. Das Thema Demenz und die damit einhergehenden Herausforderungen sowie das Abschiednehmen sind für Sarah eine prägende Erfahrung geworden.

Getty Images Sarah Wiener bei der Verleihung der Goldenen Henne 2024 in Leipzig, November 2024

Getty Images TV-Köchin Sarah Wiener im Juni 2025 in Berlin

Getty Images Sarah Wiener bei der Goldenen Henne 2023 in Leipzig, Oktober 2023

