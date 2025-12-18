Nick Reiner hatte vor Mord seltsame Begegnung mit Bill Hader

Stunden bevor Rob Reiner (†78) und Michele Singer Reiner in ihrem Haus in Brentwood tot aufgefunden wurden, sorgte ihr Sohn Nick (32) auf Conan O’Briens Weihnachtsfeier in Los Angeles für Aufsehen. Nach Angaben mehrerer Medien war Nick am Abend des 13. Dezember 2025 mit seinen Eltern auf dem Promi-Event, zu dem sie ihn laut Rolling Stone mitbrachten, um ein Auge auf ihn zu haben. Medien berichteten von einem "sehr lauten Streit" zwischen Nick und Rob, nach dem Rob und Michele die Party verließen, während Nick blieb. Laut dem US Magazine näherte sich Nick später Bill Hader (47) und stellte bizarre Fragen.

Nicks Auftreten auf der Feier sei "creepy" und er habe Gäste gefragt, ob sie berühmt seien. Der von mehreren Zeugen geschilderte Moment mit Bill Hader liest sich ähnlich befremdlich: Das Wall Street Journal berichtet, Nick habe Hader unterbrochen und nacheinander gefragt: "Wie heißt du? Wie ist dein Nachname? Bist du berühmt?" Hader habe darauf hingewiesen, er führe ein privates Gespräch, worauf Nick ihn kurz anstarrte und davongestürmt sei. Stunden später bestätigte das Los Angeles Police Department, dass Rob und Michele mit "offensichtlichen Stichverletzungen" in ihrem Haus gefunden wurden.

Nick wurde Medienberichten zufolge am Abend des 14. Dezember in Los Angeles festgenommen. Videos zeigen ihn zuvor mit rotem Rucksack und gestreifter Windjacke an einer Tankstelle, ehe Beamte ihn nahe der Vermont Avenue stellten und er mit erhobenen Händen aufgab. Die Staatsanwaltschaft erhob am 16. Dezember Anklage wegen zweifachen Mordes ersten Grades. Nick sitzt im Twin Towers Correctional Facility, dem Gefängnis von Los Angeles, Kalifornien – laut TMZ unter Suizidbeobachtung.

Nick Reiner und Bill Hader

Bill Hader bei den 77. Directors Guild of America Awards im Beverly Hilton, Beverly Hills

