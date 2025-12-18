Nach Fremdgehskandal: Serkan Yavuz ist mit sich im Reinen

Serkan Yavuz (32) zieht eine klare Linie unter sein turbulentes Jahr: Der Reality-TV-Star, der Anfang 2025 mit einem Fremdgehskandal für Schlagzeilen sorgte, blickt heute anders auf die Ereignisse. Nachdem bekannt wurde, dass er seine damals schwangere Frau Samira Yavuz (32) mit Eva Benetatou (33) betrogen hatte, zerbrach die Ehe. Danach verschwand Serkan nicht von der Bildfläche, sondern suchte sich Hilfe und ging zur Therapie. Jetzt wollte ein Fan auf Instagram wissen, wie es ihm innerlich geht – und erhielt eine knappe, aber deutliche Antwort von Serkan: "Mittlerweile absolut."

Die kurze Aussage kommt ohne weitere Erklärungen oder Rechtfertigungen aus. Über Details seiner Therapie oder darüber, wie er den Prozess für sich erlebt hat, spricht der Social-Media-Star aktuell nicht. Sicher ist: Der öffentliche Vertrauensbruch führte zur Trennung von Samira und löste eine intensive Debatte in der Community aus. Auch die Verbindung zu Eva, deren Name in der Reality-Szene immer wieder fällt, rückte erneut in den Fokus. Statt Geschichten nachzuerzählen, belässt es Serkan diesmal bei einer nüchternen Bestandsaufnahme seiner Gefühlslage – ein Signal, das seine Fans aufmerksam registrieren.

Rund um Weihnachten rückte für den Realitystar klar das Familienleben in den Mittelpunkt. In seinem Podcast "unrEAL" erzählte Serkan, dass er das Fest am liebsten ganz entspannt mit seinen Eltern und seinen beiden Töchtern verbringen wollte. "Meine Eltern bleiben dann über Nacht und ich glaube, es wird einfach sehr schön", erzählte er. Besonders wichtig schien ihm dabei, trotz der Trennung das Gefühl von Nähe und Verbundenheit für seine Kinder zu bewahren. "Die Kids schlafen dann hier", berichtete Serkan und deutete an, wie sehr ihm diese Momente am Herzen lagen.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yauz, Juli 2023

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Tochter Valea im Urlaub, September 2025