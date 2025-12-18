Jetzt bestätigt: Diese Kandidaten sind bei "The 50" dabei

Nach ersten Spekulationen ist der Cast von The 50 nun endlich offiziell – und in diesem Jahr sind einige neue Gesichter dabei. Bekannt macht Prime Video die Kandidaten in einem Instagram-Post. Unter anderem werden Martin Semmelrogge (70), Mario Basler (57), Chris Töpperwien (51), Tennisprofi Daniel Köllerer (42) und Raúl Richter (38) sich den Challenges des Löwen stellen. Weibliche Unterstützung gibt es von Sarah Knappik (39), Claudia Obert (64), Tessa Bergmeier (36) und Bauer sucht Frau-Urgestein Narumol. Zu ihnen stoßen zudem Gitta Saxx (60) und Alessia Herren (23). Auch ehemalige Kandidaten wie Kate Merlan (38) und Sam Dylan (34) sind wieder dabei – letzterer diesmal in Begleitung seines Partners Rafi Rachek (35).

Auch aus der YouTube- und TikTok-Fraktion sind wieder einige Kandidaten dabei: Unter anderem stellen sich Ron Bielecki (27) und C-Bas sowie der Creator Richard Cwiertnia dem Spiel. Weitere Realitystars im Cast sind Umut Tekin (28), Jana-Maria Herz (33), die Ex-Paare Chiara Fröhlich (28) und Lukas Baltruschat (31) und Germain Wolf und Jessica Hnatyk (25) sowie Oliver Ginkel und Paul Aubster, die beide zusammen im Forsthaus Rampensau waren. Bekannte Gesichter aus der Reality-Bubble sind Julia Römmelt (31), Jeje Lopes, Gina Beckmann (25), Antonia Hemmer (25), Vanessa Brahimi, Asena Neuhoff, Maria Bell, Franziska Temme (30), Jenny Graßl, Elsa Latifaj und Linda Braunberger (25). Komplettiert wird der Cast von Urgesteinen wie Marc-Robin Wenz, Marlisa Rudzio (36), Maurice Dziwak (27), Leandro Fünfsinn, Max Suhr (27), Marvin Kleinen, Fabio De Pasquale (31) und Marvin Manson. Spannend wird es zudem durch Magier und Mentalist Philo Kotnik und den selbsternannten Schamanen Leon Shankara. Zu guter Letzt schließen sich noch Reality-Neulinge der neuen Show "FBoy Island" an: Tim Dolle, Luca Valerio und Lukas Kuhlmann.

Damit bestätigte sich wohl die Vermutung der Fans, denn genau diese Stars änderten schon vorab ihre Profilbilder zum Logo der Show – das war schon bei den vergangenen Staffeln ein sicherer Hinweis. "The 50" wurde für den Streaming-Dienst Prime Video zu einem echten Kassenschlager. Das spezielle Konzept aus 50 Kandidaten, die in Mini-Spielen und speziellen Challenges um ihren Verbleib im Schloss des Löwen kämpfen, kam bei den Zuschauern richtig gut an. Zudem geben geschlossene Allianzen und gesponnene Intrigen dem Spiel die richtige Würze. Zu gewinnen gibt es auch in diesem Jahr wieder 50.000 Euro, allerdings für einen Follower – vorausgesetzt, der Cast reduziert die Summe nicht durch verpatzte Spiele.

