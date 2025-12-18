Taylor Swift verrät: Das ist ihr absoluter Lieblingssong

Taylor Swift (36) hat bei ihrem Auftritt in der "The Late Show With Stephen Colbert" einen ehrlichen Blick in ihre musikalische Gefühlswelt gewährt. Anlässlich der Premiere ihrer Disney Plus-Dokuserie "The End of an Era" und der finalen Show ihrer "Eras Tour", die beide am heutigen Freitag auf dem Streamingdienst starten, sprach die Sängerin über ihre liebsten Songs. Auf die Frage nach ihren Top 5 zeigte sich Taylor zunächst unentschlossen, kristallisierte dann aber ihren absoluten Favoriten heraus: "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)". Sie erklärte: "Ich brauche ein wenig Zeit, um meine Arbeit wirklich schätzen zu können, aber die Zehn-Minuten-Version von 'All Too Well' ist definitiv die Nummer eins."

Neben ihrem Favoriten nannte die Grammy-Gewinnerin noch weitere Songs, die ihr aktuell besonders am Herzen liegen. "Momentan bin ich total vernarrt in das Album 'The Life of a Showgirl' – jedes einzelne Lied", ließ sie durchblicken. Einen weiteren Höhepunkt ihrer Diskografie sieht sie im zauberhaften Song "Mirrorball" vom 2020 veröffentlichten Album "folklore".

Privat liefert Taylor mit ihrer charmant offenen Art immer wieder Einblicke in ihr Leben. In jüngster Zeit teilt sie auch mehr über ihre Beziehung – ihr Verlobter Travis Kelce (36) hatte vor Kurzem eine seltene, persönliche Anekdote über ihr gemeinsames Glück verraten. Fans der Sängerin wissen, wie wichtig ihr die Balance zwischen kreativem Schaffen und persönlichem Glück ist. Taylor, die seit ihrem Debütalbum 2006 eine beeindruckende Karriere hingelegt hat, findet im Rückblick offenbar beides – berufliche wie private Zufriedenheit.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

IMAGO / ZUMA Press Wire Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025